5 kişinin öldüğü havuz faciası için yeniden keşif talebi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, 3\'ü çocuk 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili görülen davada, acılı ailelerin avukatları kusurların tespiti için yeniden keşif yapılmasını talep etti.

Geçen yıl 23 Haziran tarihinde, Akyazı Kuzuluk Mahallesi\'ndeki havuza gelen Davut Mert Kaliç (16), Gökay Yıldırımgeç (14), Nurullah Önlütürk (14) ile çocukları kurtarmak isteyen işletme sahipleri Kadir Kaya (30) ve babası Mehmet Kaya (59) suda elektrik akımına kapılarak can verdi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın görülmesine bugün devam edildi. Hakkında \'taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma\' suçundan dava açılan, havuzun elektrik işlerini yaptığı belirlenen, davanın tek sanığı olan ve tutuksuz yargılanan Kemal Dursun duruşmaya katılmazken, davacı olan ölenlerin yakınları ve avukatları duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada söz alan tarafların avukatları ölüm havuzunda yapılan keşif doğrultusunda Akyazı Savcılığı\'nın hazırladığı tespit raporunda, yalnızca eski belde belediyesi olan Kuzuluk Belediyesi\'nin sorumlu tutulduğunu, raporun kusurların belirlenmesi konusunda yetersiz olduğu ifade edildi. Davacı taraf avukatları faciayla ilgili denetim eksikliği sebebiyle Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ve Akyazı Belediyesi\'nin de sorumlu olduğunu öne sürdü.

Avukatlar beyanlarında, \"Akyazı Savcılığı\'nda yürütülen soruşturmada sadece Kuzuluk Belediyesi çalışanlarının olayda sorumlu olduğunu, Akyazı Belediyesi çalışanlarının olaydan sorumlu olmadığı belirtilmektedir. Biz Akyazı Belediyesi\'nin çalışanlarının da sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Akyazı Cumhuriyet Savcılığı sadece Kuzuluk Belediyesi açısından sorumluluk atfetmiş. Oysaki Kuzuluk Belediyesi dönemindeyken burası pansiyon konumundadır. Akyazı Belediyesi döneminde havuz işletmeciliği alınmıştır. Bu çalışanların da sorumlu olması gerekmektedir. SEDAŞ kayıtlarında ise bu yerin mesken olduğu belirtilmiştir. SEDAŞ\'ın denetim görevini yapmadığını düşünüyoruz\" diyerek, kusurların tespiti için olay yerinde yeniden keşif yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, davacı tarafların yeniden keşif talebinin değerlendirilmesi gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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