5 kişilik aileyi kurşun yağmuruna tuttular!

Mersin'in Mut ilçesinde pompalı tüfekle ateş açılan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asım Akkaya (35) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobile kent merkezinde kırmızı ışıkta durduğu sırada 42 AB 886 plakalı otomobildeki 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi.

Çeşitli yerlerine saçma isabet eden sürücü Asım Akkaya ile beraberindeki Ferhan (27), Livanur (10), Berkalp (8) ve Berat Akkaya (5) yaralandı. Ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Livanur ve Berkalp Akkaya ilk müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olaydan sonra otomobille kaçan zanlılar Mustafa E. ve Alperen E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.