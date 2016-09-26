T24 LogoT24 Logo
Yaşam

5 kişilik aileyi kurşun yağmuruna tuttular!

Olaydan sonra otomobille kaçan zanlılar Mustafa E. ve Alperen E. polis ekipleri tarafından yakalandı

26 Eylül 2016 03:25

Mersin'in Mut ilçesinde pompalı tüfekle ateş açılan otomobilde 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asım Akkaya (35) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobile kent merkezinde kırmızı ışıkta durduğu sırada 42 AB 886 plakalı otomobildeki 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. 

Çeşitli yerlerine saçma isabet eden sürücü Asım Akkaya ile beraberindeki Ferhan (27), Livanur (10), Berkalp (8) ve Berat Akkaya (5) yaralandı. Ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Livanur ve Berkalp Akkaya ilk müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Bu arada, olaydan sonra otomobille kaçan zanlılar Mustafa E. ve Alperen E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

ETİKETLER

MersinMutPompalı tüfeksaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24