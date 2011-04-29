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‘Size müstahak’



Tuğçe Anlaş’ın (solda ve üstte) katil zanlısı Malik En mahkemede tehdit savurdu.Anlaş’ın cesedi Seyhan Baraj Gölü kıyısında bulundu. Anlaş’ı kasten öldürmekle suçlanan Malik En (19) ile ’kasten öldürmeye iştirak’le suçlanan Atilla Pekgözlü (38) yakanarak tutuklandı. İki sanığın ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına dün devam edildi.Önceki duruşmalarda cinayeti birbirlerinin üzerine atan sanıklardan En, suçu üstlendiğini söyledi. En, duruşma sırasında öldürülen Anlaş’ın babası Ergün Anlaş’a dönüp, “Öldürsene beni. Ama daha ailenizden 5 kişi daha öldüreceğim, göreceksiniz” dedi. En, daha sonra da izleyici sıralarında oturan anneannesi Semiha Susuzer’e dönerek, “Size müstahak. Sizi uyarıyorum. Bütün ailenizi öldürürüm” diye bağırdı. En, jandarma ekipleri tarafından duruşma salonundan çıkartıldı.