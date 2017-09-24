5 kırmızı kartlı derbi dünya basınında 

Amerikalılara Türk derbilerini yerinde izleyin tavsiyesi

Abola \"Quaresma 3 dakikada derbiden atıldı\"

Marca \"İstanbul derbisinde 5 kırımızı kart\"

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA)

Süper Lig\'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Dünya\'da bir çok ülkede gündem oldu. Başta Portekiz basını olmak üzere İngiltere, İspanya, Fransa,Hollanda ve Amerika basınında yer haberlerde oynanan futboldan çok hakem Ali Palabıyık\'ın vermiş olduğu kararlar, çıkarılan 5 kırmızı kart ve atmosfer manşet oldu.

\"QUARESMA 3 DAKİKADA DERBİDEN ATILDI\"

Portekiz spor basınının önemli yayın organlarından olan Record gazetesi \"5 kırmızı kartlı maçta Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı yendi\" manşetini attığı haberde, Portekizli iki oyuncu Ricardo Quaresma ve Neto\'nun karşılaşmada ilk yarı tamamlanmadan kırmızı kart gördüğünü yazdılar.

Bir başka Portekiz spor gazetesi Abola ise Quaresma\'yı ön plana çıkardığı haberinde \"Quaresma 3 dakikada derbiden atıldı\" manşetini attı.

Ünlü İspanyol gazetesi Marca\'da derbide çıkan 5 kırmızı kartı manşetine taşıdı. Marca \"İstanbul derbisinde 5 kırımızı kart\" manşetini atarken karşılaşmanın çok sert geçtiğini ve toplamda 40 faul ve 12 sarı kartın gösterildiğini de okuyucularına duyurdu. Marca, FIFA kokartlı olmasına rağmen hakem Ali Palabıyık\'ın iyi bir yönetim gösteremediğini ve tartışılacak kararlar aldığını da yazdı.

\"3 TANESİ SON 5 DAKİKADA OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 KIRMIZI KARTIN ÇIKTIĞI DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇE OLDU\"

İngiliz basınıda 5 kırmızı kartlı Fenerbahçe-Beşiktaş maçını manşetlerine taşıdı. İngilizlerin ünlü yayın organı BBC \"3 tanesi son 5 dakikada olmak üzere toplam 5 kırmızı kartın çıktığı derbide kazanan Fenerbahçe oldu\" diye yazdı.

Daily Mail gazetesi ise \"İstanbul derbisinde galibiyeti Janssen getirdi\" manşetini attığı haberde, Fenerbahçe\'nin Tottenham\'dan kiraladığı ve dün akşam takımının penaltıdan 2\'inci golünü atan Vincent Janssen\'in Sarı Lacivertli takımda sahanın en iyisi olduğunu yazdı.

Hollanda\'nın NU Sport gazetesi de Vincent Janssen\'i öne çıkardığı manşetinde \"Fenerbahçe\'ye derbi galibiyetini Janssen getirdi\" manşetini attı.

Ünlü Fransız gazetesi Lequipe ise \"Derbinin kazanını Fenerbahçe\" manşetini attığı haberde sahada oyanan futboldan çok 5 kırmızı kartın maçın önüne geçtiğini yazdı.

FUTBOL SEVERLERE TÜRK DERBİSİ İZLEYİN ÖNERİSİ

Amerikan Sbnation internet sitesi geniş yer ayırdığı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi manşetine \"Türk derbisinde 5 kırmızı kart\" yazdı. Haberde Türk derbilerinin her zaman ateşli geçtiğini ancak bu maçın çok daha farklı olduğu ve son zamanların en iyi derbisi olduğu yazıldı. Futbol severlere de öneride bulunan Sbnation \"Türkiye\'de derbi izlemek farklı bir tecrübe. İstanbul takımının taraftarları çok ateşli. Bir sonraki İstanbul derbisi 22 Ekimde Galatasaray-Fenerbahçe arasında bence yerinizi ayarıtın\" diye yazdı.