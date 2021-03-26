5 kırmızı ışık sönüyor, Formula 1'de yeni sezon start alıyor

Formula 1 2021 sezonu bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix ile başlıyor.

Grand prix'nin antrenmanl turları bugün gerçekleşiyor. Cumartesi günü son antrenman turu ve sıralama turları, pazar ise yarış yapılacak.

Lewis Hamilton, bu sezonu da şampiyon kapayarak Michael Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekorunu kırmaya çalışacak. Pistteki bir diğer dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel ise yeni takımı Aston Martin ile zirveye dönmeye çalışacak.

Sezon boyunca gözlerin üzerinde olacağı bir diğer pilot da Red Bull'dan Max Verstappen. Hollandalı genç pilot, F1'in bir sonraki büyük yıldızı olmak için başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Yeni sezon, 23 yarıştan oluşacak. Covid-19 salgını nedeniyle yeni kararların alındığı F1’de; 2020 takviminden çıkan Vietnam dışında tüm yarışlar 2021 takvimine alındı.

2021 sezonunun pilot kadroları şöyle: