5 kırmızı ışık sönüyor, Formula 1'de yeni sezon start alıyor

Formula 1 2021 sezonu bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Grand Prix ile başlıyor.
Grand prix'nin antrenmanl turları bugün gerçekleşiyor. Cumartesi günü son antrenman turu ve sıralama turları, pazar ise yarış yapılacak.
Lewis Hamilton, bu sezonu da şampiyon kapayarak Michael Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekorunu kırmaya çalışacak. Pistteki bir diğer dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel ise yeni takımı Aston Martin ile zirveye dönmeye çalışacak.
Sezon boyunca gözlerin üzerinde olacağı bir diğer pilot da Red Bull'dan Max Verstappen. Hollandalı genç pilot, F1'in bir sonraki büyük yıldızı olmak için başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.
Yeni sezon, 23 yarıştan oluşacak. Covid-19 salgını nedeniyle yeni kararların alındığı F1’de; 2020 takviminden çıkan Vietnam dışında tüm yarışlar 2021 takvimine alındı.
2021 sezonunun pilot kadroları şöyle:
- Lewis Hamilton - Valtteri Bottas | Mercedes Takımı – Mercedes Motor
- Charles Leclerc - Carlos Sainz | Ferrari Takımı – Ferrari Motor
- Max Verstappen - Sergio Perez |Red Bull Takımı – Honda Motor
Fernando Alonso - Esteban Ocon | Alpine Takımı – Renault Motor
Nikita Mazepin - Mick Schumacher | Haas Takımı – Ferrari Motor
Daniel Ricciardo - Lando Norris | McLaren Takımı – Mercedes Motor
Sebastian Vettel - Lance Stroll | Aston Martin Takımı – Mercedes Motor
Kimi Raikkonen - Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Takımı – Ferrari Motor
Yuki Tsunoda - Pierre Gasly | AlphaTauri Takımı – Honda Motor
George Russell - Nicholas Latifi | Williams Takımı – Mercedes Motor