5 kiloluk ağırlık diski, 8'inci katın balkonundaki peynir çuvalı üzerinden düşmüş

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE\'de, binanın 8\'inci katından düşen ve dolmuş şoförü İrfan Öksüz\'ün (45) omzunun kırılmasına neden olan 5 kiloluk ağırlık diskinin, kesik sütten peynir yapılan çuvalın üzerine konulduğu sırada balkon kenarından kaydığı öğrenildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz\'ün üzerine, binanın 8\'inci katından 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Öksüz, diskin omzuna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahale sonrası Öksüz\'ü ambulansla Rize Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Omzunda kırık tespit edilen Öksüz, tedavisinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi.

BALKONDAKİ PEYNİR ÇUVALI ÜZERİNDEN DÜŞMÜŞ

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ağırlık diskinin düştüğü 8\'inci kattaki dairenin sahibi A.K.\'nin emniyette ifadesini aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan A.K.\'nin, balkonda kesik sütten peynir yaptığını ve çuvalın üzerine peyniri ezmesi için 5 kiloluk ağırlık diskini yerleştirdiğini söylediği öğrenildi. Diskin, kendisinin farkında olmadan peynir çuvalı üzerinden kayarak, 8\'inci kattan düştüğünü kaydeden A.K.\'nin, olay nedeniyle çok üzgün olduğu dile getirdiği belirtildi.

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