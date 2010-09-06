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Yaşam

5 kez yıldırım çarptı ölmedi

Küba'da yıldırımları mıknatıs gibi çeken ve şimdiye dek 5 kez üzerine yıldırım düşen bir çiftçi hayatta kalmayı başardı.

06 Eylül 2010 03:00

T24- Küba'da yıldırımları mıknatıs gibi çeken ve şimdiye dek 5 kez üzerine yıldırım düşen bir çiftçi hayatta kalmayı başardı.


Cubadebate adlı internet sitesindeki habere göre, ülkenin doğusundaki Las Tunas bölgesinde yer alan La Julia köyünde yaşayan Jorge Marquez isimli çiftçinin üzerine yıldırım, ilk kez 5 Temmuz 1982'de traktörünün direksiyonundayken düştü.


Üzerine ilk yıldırım düşmesinde, kulak zarının patladığını, sırtının tamamen yandığını ve diş dolgularının yerinden fırladığını anlatan Marquez, 1987'de iki, 1988'de bir ve daha sonra da 1991'de bir kez daha üzerine yıldırım düştüğünü, evine iki yılda 15 kez yıldırım isabet ettiğini bildirdi.


"Sanırım şimşekleri mıknatıs gibi çekiyorum, genelde üzerine yıldırım düşenler ölür ama benim vücudum, etkileri çok kötü olsa da bu müthiş gücü kabul ediyor" diyen Marquez, ilk iki yıldırım çarpmasında hareketsiz hastaneye götürüldüğünü ama sonrakilerin, eklemleri ve solunum yollarında büyük acıya yol açsa da kendisini pek etkilemediğini söyledi.


Çiftçi Marquez, "Son iki yıldırım uzaktan düştüğü için biraz zayıftı ama aslında benim vücudum da buna alıştı" derken bir Amerikalı orman koruma memurunu 7 kez yıldırım çarptığını okuduğunu belirtti. Kübalı çiftçi, "Bu bir rekorsa, hiç kırmaya niyetim yok" dedi.

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