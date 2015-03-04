T24 LogoT24 Logo
Gündem

5 kez ertelenen Hasan Ferit Gedik davası bugün görülecek

İstanbul Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik davasının altıncı duruşması Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılacak

04 Mart 2015 02:13

İstanbul Maltepe'de 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik’in hayatını kaybettiği ve salon yetersizliği nedeniyle 5 kez ertelenen davada 22'si tutuklu 35 sanık bulunuyor. 

Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek.

311 sayfalık iddianamede "Kasten yaralama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Nitelikli yağma", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli yağma" gibi suçlardan, 11 yıl ile 269 yıl arasında değişen hapis ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak 22'si tutuklu 35 sanık bulunuyor.

Taksim Dayanışması duruşma öncesinde, "Katillerin peşindeyiz" mesajı vererek, duruşmaya katılım için Kartal’a gelinmesi yönünde çağrıda bulundu.

 

'İstanbul'da can güvenliği yoksa, Türkiye'nin hiçbir yerinde sağlanamaz'

 

Mahkeme, beşinci duruşmada ‘Kamu güvenliği nedeniyle‘ davanın nakli konusunda 15 Eylül 2014’te Adalet Bakanlığı’na yazılan yazının cevabının beklenmesine ve yanıtın akıbetinin sorulmasına oy çokluğuyla karar vermiş ve davayı yine ertelemişti.

Üye hakim duruma tepki göstererek, fiziki şartların İstanbul’da sağlanamaması halinde Türkiye’nin hiçbir yerinde sağlanamayacağının açık olduğunu belirtmişti.

 

ETİKETLER

hasan ferit gedikdavagülsuyu

İlgili Haberler

'Dünyanın en büyük adliyesi'nde yer bulunamadı; Hasan Ferit Gedik duruşması 3. kez başlayamadı

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Gülsuyu olayları davasında 3. duruşma da başlamadan ertelendi

Adalet, Hasan Ferit Gedik'i öldürenleri yargılamakta zorlanıyor!

Maltepe'de çetelerin açtığı ateş sonucu öldürülen Hasan Ferit Gedik davasının dördüncü duruşmasında dava dosyası ve sanıklar olmadığı için yine ertelendi

Hasan Ferit Gedik davasında hakim bile isyan etti: Fiziki şartlar İstanbul’da yoksa nerede sağlanacak?

Davanın başlaması için dünyanın en büyük adalet sarayında salon aranıyor!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24