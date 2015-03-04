5 kez ertelenen Hasan Ferit Gedik davası bugün görülecek

İstanbul Maltepe'de 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik’in hayatını kaybettiği ve salon yetersizliği nedeniyle 5 kez ertelenen davada 22'si tutuklu 35 sanık bulunuyor.

Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek.

311 sayfalık iddianamede "Kasten yaralama", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "Nitelikli yağma", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Nitelikli yağma" gibi suçlardan, 11 yıl ile 269 yıl arasında değişen hapis ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak 22'si tutuklu 35 sanık bulunuyor.

Taksim Dayanışması duruşma öncesinde, "Katillerin peşindeyiz" mesajı vererek, duruşmaya katılım için Kartal’a gelinmesi yönünde çağrıda bulundu.

'İstanbul'da can güvenliği yoksa, Türkiye'nin hiçbir yerinde sağlanamaz'

Mahkeme, beşinci duruşmada ‘Kamu güvenliği nedeniyle‘ davanın nakli konusunda 15 Eylül 2014’te Adalet Bakanlığı’na yazılan yazının cevabının beklenmesine ve yanıtın akıbetinin sorulmasına oy çokluğuyla karar vermiş ve davayı yine ertelemişti.

Üye hakim duruma tepki göstererek, fiziki şartların İstanbul’da sağlanamaması halinde Türkiye’nin hiçbir yerinde sağlanamayacağının açık olduğunu belirtmişti.