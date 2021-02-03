5. kez basılan kıraathaneye baskın; polisleri görünce ikinci kattan atladı!

İstanbul Esenyurt’ta Koronavirüs salgını döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kıraathaneye yapılan baskında, bir kişi ikinci kattan atladı. Eş zamanlı üç mekâna yapılan baskında toplam 49 kişiye 169 bin 50 TL para cezası kesildi.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri dün akşam 3 mekana eş zamanlı baskın düzenleyerek yasak olmasına rağmen kıraathanelerde okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere ceza yağdırdı.



Polis timlerini karşısında gören bazı vatandaşlar canlarını hiçe sayarak 2’nci kattan aşağıya atlayıp kaçmaya çalıştı.

Gizli bölmede yakalandı

Bir başka mekânda ise yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayan vatandaşlar polisi görünce "Haklısınız bize üç kat ceza yazın" dedi.



Polis baskınlarından kaçmak için gizli bölme yapan kişiler ise polis ekiplerinin dikkati sonrası yakayı ele verdi.

Baskın sonrası 3 işletme cezai işlemlerin ardından mühürlenerek kapatıldı. (İHA)