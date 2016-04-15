5 kentte KCK operasyonu; 5 kişi tutuklandı

Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerde 5'i tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kakapsamında bugün PKK/KCK'ya yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Karlıova İlçesi'ne bağlı Hacılar Köyü ile İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl Valiliği tarafından düzenlenen operasyonla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 14 Nisan 2016 tarihinde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik Karlıova İlçesi Hacılar Köyü, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Malatya illerinde ayrı adreslere eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlar sonucunda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şahsın ise yakalanma çalışmasına devam edilmekte olup, aramalar neticesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bölücü terör örgütünü simgeleyen malzemeler ele geçirilmiştir. Faaliyet sonucu gözaltına alınan şahıslar Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadelerinin alınmasına müteakip, mahkemeye sevk edilmiştir. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 5 şahıs tutuklanarak Bingöl cezaevine teslim edilmiş. 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."