5 kaza, 17 ölü, 83 yaralı

T24 - Şehitlerine ağlayan Türkiye, trafik kazalarına da onlarca canı kurban verdi... Karabük, Bitlis, Malatya, Bolu ve Amasya’da “dikkatsizlik” sonucu meydana gelen trafik kazalarında 17 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 83 kişi de yaralandı



KARABÜK (7 ÖLÜ, 3 YARALI):

Tokat’tan İstanbul’a giden yolcuminibüsü, Karabük’te 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İçinde 10 kişinin bunduğuminibüsteki Ramazan Bulut (26), Nuri Özbek (34),Mustafa Özbek (31), Serdar Arslan (25), Ömer Güler (45), Ali Karatepe (36) ve Cengiz Genç (24) öldü. Necmettin Karaismailoğlu, Yakup Yılmaz (39) ve Nail Kaya (35) ise yaralandı.



BİTLİS (6 ÖLÜ, 45 YARALI):

Gürbulak Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Seyit Ali Muhammedi yönetimindeki İran plakalı otobüs, Bitlis Ahlat’ta bariyerlere çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.



MALATYA (3 ÖLÜ, 2 YARALI):

Malatya’da katıldıkları düğünden dönenleri taşıyan Yusuf Küçük yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada Yusuf Küçük, Ahmet Küçük ve Elif Küçük öldü, Leyla Doğan ve Hanım Doğan yaralandı.



BOLU (23 YARALI):

İstanbul’dan Ankara yönüne giden İbrahimDemiray yönetimindeki yolcu otobüsü, Yavuz Çiçek yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada 23 kişi yaralandı.



AMASYA (1 ÖLÜ, 10 YARALI):

İstanbul’dan Samsun yönüne giden Ali Pamuk yönetimindeki 34 VK 0757 plakalı minibüs, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı Kavşağı’nda şarampole devrildi. Kazada Mevlüde Pamuk (75) öldü, 10 kişi yaralandı.







