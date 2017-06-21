5. kattan otomobilin üzerine düştü

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, 5'inci kattaki evinin balkonundan park halindeki otomobilin üstüne düşen 23 yaşındaki Çetin Bileyci, ağır yaralandı.

Çanakkale, Camikebir Mahallesi Sina Sokak'ta meydana gelen olayda; evinde ailesiyle zaman geçiren Çetin Bileyci, bir süre sonra hava almak için 5'inci kattaki evinin balkonuna çıktı.

Kısa bir süre sonra dışarıdan büyük bir gürültü duyuldu. Çetin Bileyci'nin annesi ve babası, dışarı baktığında yaralanan Çetin Bileyci'yi gördü.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Çetin Bileyci'yi ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Çetin Bileyci'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.