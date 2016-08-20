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Yaşam

5. kattan atladı, "Ölmeyi bile beceremedim" diyerek ağladı!

19 yaşındaki Anıl, itfaiyenin hava yastığına düştü

20 Ağustos 2016 17:39

Çanakkale'de, 5 katlı bir binanın çatısına çıkan kişi, ikna çabalarına yanıt vermedi. Onlarca kişinin korku dolu bakışları altında kendini aşağıya bırakan şahıs, itfaiyenin hava yastığına düştü. O anlar kameralarca kaydedildi. Olaydan yaralı kurtulan Anıl B., "Ölmeyi bile beceremedim" diyerek ağladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Çanakkale'de Yalı Caddesi üzerindeki bir binanın çatısına çıkan kişiyi görenler polise haber verdi. Polis ekipleri, çatıda oturan ve telefonla konuşan Anıl B (19) adlı kişiyi ikna etmek için polis ekipleri çatıya çıktı.

Elindeki kız arkadaşına ulaşmaya çalıştığı öğrenilen ve ikna çabalarına yanıt vermeyen kişi için itfaiye ekibi olay yerine çağırıldı. 110 ekipleri, yol üzerine hava yastığını açarak tedbir aldı.

Hararetli bir şekilde telefonla konuşmaya devam eden Anıl B, elindeki telefonu kapattıktan sonra onlarca kişinin korku dolu bakışları arasında kendini aşağıya bıraktı. 5. kattan hava yastığına düşen Anıl B yaralandı. 112 ekiplerinin müdahalesi esnasında ağlayan ve 'Ölmeyi bile beceremedim' diyen Anıl B, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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