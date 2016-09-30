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Çevre

"5 katlı apartman yapacağız" tabelası asılan Ihlamur Parkı kurtuldu

Çevre Bakanlığı'nın onayladığı imar planında inşaata yer yok

30 Eylül 2016 13:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ihlamur Parkı'nın da içinde olduğu Ihlamur Kasrı 1. ve 3. Derece doğal sit alanları ve etkileme geri bölgesi hakkındaki 1/5000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nı 28 Eylül’de onayladı. Buna göre daha önce konut olarak planlanan yerler bu yeni planda yeşil alan olarak tanımlandı. 11 bin 696 metrekarelik parkın 11 hissedarı bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; parkın yaklaşık yüzde 25'ine sahip olan Seba İnşaat Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Keçeli, daha önce yaptığı açıklamada tapusu kendilerine ait yaklaşık 12 dönüm arsanın 5 dönümünün yeşil alan, 4 dönümünün dini tesis alanı, yollar çıktıktan sonra kalan 2.5-3 dönümün de imarlı konut alanı olarak ayrıldığını söylemişti. Keçeli, “İmarsız bir yeri imara açmadık. Arsa hep imarlıydı. Buraya gökdelen yapmayacağız. 5 katlı, 30 daireli konut yapacağız” diye konuşmuştu.



 

Günlerce eylem yapılmıştı

Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 47 pafta, 330 ada, 20 parsel sayısıyla kayıtlı 11696,00 m² yüzölçümlü Abbasağa Mahallesi’ndeki Ihlamur Parkı'nın bulunduğu alan 21 Haziran'da panellerle çevrilmişti. Mahalle halkı buraya inşaat yapılmaması için eylem yapmış ve günlerce nöbet beklemişti.


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