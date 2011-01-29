5 kadınla parti hastanelik etti

T24 - Geceleyin mide ağrıları çekmeye başlayan Charlie Sheen apar topar hastaneye kaldırıldı. Komşuları oyuncunun gece yarısı evinden müzik sesleri geldiğini ve parti verdiğini sandıklarını açıkladı.





'Two and a Half Men' dizisinin başrol oyuncusu Charlie Sheen, 5 kadınla birlikte katıldığı çılgın partide rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince sedyeyle taşınan Sheen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Reuters'a konuşan menajer Stan Rosenfield, aktörün uzun zamandır fıtık sorunu bulunduğunu ancak hastaneye kaldırılma sebebini bilmediğini söyledi. 45 yaşındaki oyuncunun yakın bir arkadaşı da ağrıların fıtık yüzünden olduğunu doğruladı ve Sheen'in bir komedi sırasında çok güldüğü için rahatsızlandığını anlattı.

Charlie Sheen'i kendi gibi oyuncu olan babası Martin Sheen ve annesi Janet Templeton hastanede yalnız bırakmadı. TMZ sitesi aktörün ikinci eşi Denise Richards'ın da hastaneye geldiğini yazdı.

Aynı sitete göre konuklardan biri eve bir bavul dolusu kokain geldiğini iddia etti. Rosenfield, iddialara inanmadığını belirtti ama olay anında evde olmadığını da ifade etti.

ABD'nin en çok izlenen dizisi olan 'Two and a Half Men'den yıllık 27,5 milyon dolar kazanan Charlie Sheen, dünyanın en çok kazanan aktörlerinden biri olarak anılıyor.