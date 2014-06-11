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Sağlık

5 ithal üründen 1'i kanserojen!

Denetimi yapılan her 5 ithal üründen birinde kanser ve güvenlik riski tespit edildi

11 Haziran 2014 10:48

2011 yılında yüzde 38,64 olan güvensiz ürün oranı, 2012’de yüzde 8,73’e düşmesine karşın 2013’te yeniden yüzde 17,5’e yükseldi. Böylece her beş ithal üründen birinde kanser ve güvenlik riski tespit edildi. İstanbul ve Şanlıurfa ise en riskli iller oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın giyimden oyuncağa, kırtasiyeden çocuk bakım ürününe kadar Türkiye genelinde yaptığı denetimlerin sonucu 7. Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu’nda açıklandı. Denetimler Türkiye’deki korkunç tabloyu ortaya koydu.

Özgül Öztürk’ün Akşam’daki haberine göre, 73 bin 672 adet ürün üzerinde yapılan denetimlerde bin 888 adet ürün güvensiz bulunurken 7 bin 752 ürüne ise düzeltici faaliyet uygulandı. Ürünleri güvensiz bulunan üreticilere son 3 yılda 1 milyon 332 bin 945 TL idari para cezası uygulanırken, güvensiz ürünler bakanlığın internet sitesinde kamuoyuna ilan edildi. Kanser riski taşıyan ürünler ise toplatılıp imha edildi.

 

Güvensizlik oranı arttı

 

2011’de yüzde 38,64 olan güvensiz ürün oranı 2012’de yüzde 8,73’e düşmesine karşın 2013’te yeniden yüzde 17,5’e yükseldi. Böylece denetimi yapılan her 5 ithal üründen birinde kanser ve güvenlik riski tespit edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, 2014 yılında açıkta deterjan satan 664 İşyerine idari yaptırım uygulandığını söyledi.

 

İstanbullular aman dikkat

 

Oyuncak denetimi hakkında bilgi veren Karaaslan, “Oyuncakta 18 ilde 10 bin 365 ürün fiziksel, mekanik ve kimyasal açıdan incelendi. Teste gönderilen 855 ürün güvensiz bulundu. Ürünlerin toplatılması için idari işlemlere başlandı” dedi. Karaaslan yapılan denetimlerde en riskli bölgelerin ithalatın en fazla olduğu İstanbul ve sınırda yer alan Urfa ve Doğu Beyazıt olduğunu kaydetti.

 

Üreme sistemi çökertiyor

 

Denetimler sonunda 1.888 üründe tekstil, plastik ve deri mamullerinin boyanmasında kullanılan ve kanserojen içeren ‘azo boyar maddeler’, tükürük, ter gibi yollar aracılığıyla temas halinde plastikten vücuda geçebilen ve hormonlara zarar veren ‘fitalatlar’, tekstil ürünlerinin yanmazlığını artırmak amacıyla kullanılan ve bağışıklık ve üreme sistemini etkileyen’ alev geciktiriciler’e rastlandı.

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