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Spor

5 isim belirlendi; maytapları stada ayakkabılarının içinde sokmuşlar

Eskişehirspor ve Manisaspor arasındaki hazırlık maçında çıkan olaylara ilişkin 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı

09 Ağustos 2017 21:07

Eskişehirspor'un geçen 2 Ağustos’ta kendi sahasında Manisaspor ile oynadığı hazırlık maçında stadyuma meşale ve ayakkabılarının içersine gizledikleri maytapları sokan 5 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Eskişehirspor-Manisaspor karşılaşması sırasında bazı Eskişehirspor taraftarının meşale yaktığı belirtildi. Sezonun ilk maçı olması nedeniyle polis ekiplerinin bu kişilere müdahalede bulunmayıp ortamı sakinleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

"Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüz personelince daha sonra yapılan araştırmalar ve incelenen görüntülerden; Kuzey kale arkası tribünü altında meşale yakan İ. Ş. , doğu tribününde meşale yakan C. E. Ş. ve Ş.K. isimli şahıslar oldukları olay mahallinde yapılan kimlik tespitinden anlaşılmıştır.

Ayrıca doğu tribünü alt bölüm koridorunda S. B.’den 1 adet meşale, A. C. U. ÿisimli şahsın yapılan üst aramasında ise cebinde 2 adet, ayakkabılarının içinde de gizlenmiş 5 adet maytap ele geçirilmiştir.

6 bin 222 Sayılı Kanuna muhalefet eden 5 taraftar hakkında spordan sorumlu Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yasal işlem yapılmıştır."

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