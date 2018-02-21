5 işçinin öldüğü gölet faciasında, Yargıtay cezayı az buldu

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde 6 yıl önce, göletin içinde bulunan elektrik direğindeki arızayı gidermek için bindikleri deniz bisikleti alabora olan 5 elektrik işçisinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle dönemin Aras Elektrik İl Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 sanığa verilen cezayı Yargıtay az buldu. Yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca sanıklar hakkında alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan eksik ceza tayinine gidildiğine dikkat çekti.

Erzurum ile Bayburt karayolu üzerindeki Karasu-2 Hes'e ait gölette 3 Nisan 2012 günü, 29 köyün elektriğini sağlayan 4 direkten birinde arıza meydana geldi. Enerji nakil hattındaki arızayı gidermek için TEDAŞ çalışanı Mustafa Arifoğulları (56), taşeron işçiler Feridun Öztürk (39), Rıdvan Takım (35), Şahin Baykal (24), Ahmet Sait Turan (21), deniz bisikleti ile gölete açıldı. Ancak bisiklet alabora oldu ve üzeri buz tutan gölete düşen işçiler, boğularak yaşamını yitirdi. Bunun üzerine 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aras Elektrik İl Müdürü Ziya Özpeker, İşletme Bakım Müdürü Tuncer Yeşilyurt, Personel Müdür Vekili Şahin Torun, taşeron firmanin sahibi Fehmi Temel, mühendis Nurullah Gülmüş, İdeal Enerji'nin Proje Müdürü Ahmet Duran Kürkçü hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açıldı.

24 taksitle para cezası

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Kasım 2014'de görülen karar duruşmasında, sanıklar Ziya Özpeker, Şahin Torun, Tuncer Yeşilyurt, Fehmi Temel, Ahmet Duran Kürkçü ve Nurullah Gülmüş, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaktan' 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çaptırıldı. Heyet, hapis cezasını 36 bin 450 TL adli para cezasına çevirdi, paranın da 24 ay eşit taksitlerle ödenmesine hükmetti.

Kurtarılmak için 1 saat mücadele etmişler

Sanık ve ölen işçilerin avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nde incelendi. Yargıtay, sanıklara verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Üç üyenin bozma, başkan vekili ile bir üyenin muhalefet şerhi koyduğu kararda, barajda su içerisinde kalmasına rağmen kaldırılmayan Aras-Edaş Erzurum İl Müdürlüğü'ne ait enerji nakil hattı direğinin olaydan üç gün önce devrildiği, bu nedenle köylere elektrik verilemediği hatırlatıldı. İşçilerin kendi imkanları ile temin ettikleri belediyeye ait 2 kişilik deniz bisikletine 5 kişi bindiklerine değinilen kararda, yer yer buz tutan baraj göletinde devrilen direğe ilerledikleri aktarıldı. Deniz bisikletinin su alması ile işçilerin gölete düştükleri, kurtulmak için bir saate yakın mücadele verdiklerine vurgu yapılan Yargıtay kararında, "İl merkezi ve çevreden gönderilen kurtarma ekiplerinin zamanında ulaşıp müdahale edememesi nedeniyle otopsi raporlarından da açıklandığı şekilde gölette boğularak hayatlarını kaybettikleri olayda, taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde TCK'nın 61/1 ve 22/4 maddelerinde yer alan ölçütlerden olan sanıkların kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınmak suretiyle TCK'nın 3/1'inci maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmonulması gerekirken; beş kişinin ölümü ile sonuçlanan olayda, meydana gelen zararın ağırlığı gözetilerek, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerekirken, teşdidin derecesinde yanılgıya düşülerek sanıklar hakkında alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan eksik ceza tayini, kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden bozulmasına" denildi.

"Kurtarma zaafiyeti var"

Muhalefet şerhi koyan başkanvekili ile bir üye ise yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğu görüşüne katıldı. Olayda ölenlerin de kusuru olduğuna değinilen muhalefet şerhinde şu göüşlere yer verildi:



"Sanıkların tali kusurlu olması ve idarenin kurtarma çalışmalarındaki zafiyeti; bu minvalde Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi'nin 12 Nisan 2012 tarih ve 102 sayılı üst yazısı Vali Yardımcısı Ömer Hilmi Yamlı tarafından imzalanmış, ekinde olayın kriz merkezine saat 18.24'te bildirildiği, saat 18.50'de Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan helikopter istendiği, ancak helikopterin il merkezinden saat 20.15'te havalandığı, saat 20.40'da olay mahalline intikal ettiği, saat 19.45'de Valiliğin talebi üzerine Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'ndan kurtarma helikopteri görevlendirmesini istediği, Malatya'dan görevlendirilen helikopterin saat 22.55'te olay mahalline ulaştığının bildirildiği dikkate alındığında, eylemin sonuçlarının vahametinde sanıkların dışında kalan dava dışı kurtarma unsurlarının katkısı, ölenlerin de bu sonuçtaki etkileri gözetilerek alt sınırdan çok ayrılmayan mahkemenin, takdirinde ve gerekçesinde bir isabetsizlik bulunmadığından çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir."



Bozma kararı sonrası dosya Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)