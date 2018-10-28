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Yaşam

5 işçi kimyasaldan zehirlendi

Bir işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

28 Ekim 2018 20:22

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, çalıştıkları kot fabrikasında ütü yaparken kimyasal maddeden zehirlendikleri belirtilen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, Çerkezköy yolu üzerinde bulunan kot fabrikasında meydana geldi. Kot ütü bölümünde çalışan G.C., Ş.T., S.D., R.A. ve M.Ç. yoğun buharla birlikte rahatsızlandı. İşçiler ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kimyasaldan zehirlendiği tespit edilen işçilerden Ş.T.’nin yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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