5. İşçi Filmleri Festivali başlıyor

T24 - 1-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek olan V. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında bu yıl, “Emek Sineması’ndan Meydanlara - 1 Mayıs’ın 30 yılı” adlı bir fotoğraf sergisi de yer alıyor. Ayrıca, “Emek ve Hak Arama Mücadelesinde Fotoğrafın Dünü ve Bugünü” başlığı altında toplanmış 4 ayrı panel de yine festival kapsamında düzenleniyor.
Çok sayıda fotoğrafçıdan ve gazete arşivlerinden derlenen sergi, 1 Mayıs Cumartesi günü Karşı Sanat’ta gösterime açıldı. Serginin galası ise 2 Mayıs Pazar günü, saat 15.00’te yapıldı. Galada basın fotoğrafçılığının önemli isimlerinden Erdoğan Köseoğlu’na onur plaketi verildi.
Sergi, sıkıyönetim uygulamalarından başlayarak, 1987’de Emek Sineması’nda düzenlenen toplantı öncesine kadar kitlesel olarak kutlanamayan 1 Mayıs’ları, o yıla ve güne ait belgelerle sergiye taşırken, 1988’den 2009 yılına kadar gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına ait fotoğraflarla günümüze kadar getiriyor. 2010 yılına ait fotoğraflar ise sergi salonunda kurulacak projeksiyon cihazı ile slayt gösterisi olarak yansıtılacak.
Bu yıl “İşçi Filmleri Festivali”nde Türkiye çapında; Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi, Fotoğraf Vakfı, İFOD, AFSAD ve Redfotoğraf organizasyonu üstlenmiş bulunuyor.
Paner Programı
EMEK VE HAK ARAMA MÜCADELESİNDE FOTOĞRAFIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
8 - 9 Mayıs 2010 / Makine Mühendisleri Odası
1. Panel (8 Mayıs, Cumartesi / 11:00 – 13:00)
Katılımcılar; Feryal Saygılıgil, Nilgün Urdalan, Mehmet Özer
Desa, Novamed ve Tekel İşçi Direnişlerinde Fotoğraf ve Video Kullanımı - bir model tartışması
2. Panel (8 Mayıs, Cumartesi / 14:00 – 16:00)
Katılımcılar; Ahmet Şık, Fikret İlkiz, Kutup Dalgakıran, Uğur Kavas
- Kadrolu ve serbest çalışan foto-muhabirlerinin Örgütlenme Sorunu - dernekler ve sendikalar.
- Geçmişte ve günümüzde foto muhabirlerinin örgütlenme sorunu - dernekler ve sendikalar
- Foto muhabirlerinin iş koşulları, ekonomik, sosyal güvenlik ve telif hakları.
- Ana akım medyanın fotoğrafa, foto muhabirine ve fotoğraf teknolojisine yaklaşımı
3. Panel (9 Mayıs, Pazar / 11:00 – 13:00)
Katılımcılar; Beyhan Özdemir, Tolga Korkut, Ragıp Duran, Yücel Tunca
- Yoksulluğu pornografileştiren fotoğraf anlayışıyla nasıl baş etmeli?
- Bir süreç ve durum olarak yoksullaşmayı sorgularken görüntünün imtihanı
- Belgesel Fotoğrafçılar, kent yoksullarının içinde yaşadıkları toplumsal hayatın, tahakküm ve sömürü ilişkilerinin, marjinalleştirilme, dışlanma ve kriminalize edilme süreçlerinin farkında mı?
- Türkiye’de yoksulların kültürel temsilleri
- Bu güne kadar yoksulların kendi anlatımları ve hikâyeleri üzerinden, yoksulluk hallerinin değişik cephelerine dair Belgesel Fotoğrafçıların bir analizi oldu mu?
4. Panel (9 Mayıs, Pazar / 14:00 – 16:00)
Katılımcılar; Hilmi Etikan, Murat Yaykın, Özcan Yurdalan
- Tarihte Belgesel Fotoğrafın İşçi Haklarına Etkisi
- Türkiye’de fotoğraf algısı ve Belgesel Fotoğrafın Emek/Hak Arama Ekseninde Etki Gücü
- Kapitalist Üretim Biçimi Olarak Sanatın Belgesel Fotoğrafa Müdahalesi
- 1980 Öncesi işçi sendikalarında fotoğraf ve fotoğrafçılık
Yazı: Burhan Kaya (MİHA)