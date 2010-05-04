5. İşçi Filmleri Festivali başlıyor

T24 - 1-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek olan V. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında bu yıl, “Emek Sineması’ndan Meydanlara - 1 Mayıs’ın 30 yılı” adlı bir fotoğraf sergisi de yer alıyor. Ayrıca, “Emek ve Hak Arama Mücadelesinde Fotoğrafın Dünü ve Bugünü” başlığı altında toplanmış 4 ayrı panel de yine festival kapsamında düzenleniyor.





Çok sayıda fotoğrafçıdan ve gazete arşivlerinden derlenen sergi, 1 Mayıs Cumartesi günü Karşı Sanat’ta gösterime açıldı. Serginin galası ise 2 Mayıs Pazar günü, saat 15.00’te yapıldı. Galada basın fotoğrafçılığının önemli isimlerinden Erdoğan Köseoğlu’na onur plaketi verildi.





Sergi, sıkıyönetim uygulamalarından başlayarak, 1987’de Emek Sineması’nda düzenlenen toplantı öncesine kadar kitlesel olarak kutlanamayan 1 Mayıs’ları, o yıla ve güne ait belgelerle sergiye taşırken, 1988’den 2009 yılına kadar gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına ait fotoğraflarla günümüze kadar getiriyor. 2010 yılına ait fotoğraflar ise sergi salonunda kurulacak projeksiyon cihazı ile slayt gösterisi olarak yansıtılacak.





Bu yıl “İşçi Filmleri Festivali”nde Türkiye çapında; Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi, Fotoğraf Vakfı, İFOD, AFSAD ve Redfotoğraf organizasyonu üstlenmiş bulunuyor.







Paner Programı







EMEK VE HAK ARAMA MÜCADELESİNDE FOTOĞRAFIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ





8 - 9 Mayıs 2010 / Makine Mühendisleri Odası





1. Panel (8 Mayıs, Cumartesi / 11:00 – 13:00)





Katılımcılar; Feryal Saygılıgil, Nilgün Urdalan, Mehmet Özer





Desa, Novamed ve Tekel İşçi Direnişlerinde Fotoğraf ve Video Kullanımı - bir model tartışması





2. Panel (8 Mayıs, Cumartesi / 14:00 – 16:00)





Katılımcılar; Ahmet Şık, Fikret İlkiz, Kutup Dalgakıran, Uğur Kavas





- Kadrolu ve serbest çalışan foto-muhabirlerinin Örgütlenme Sorunu - dernekler ve sendikalar.

- Geçmişte ve günümüzde foto muhabirlerinin örgütlenme sorunu - dernekler ve sendikalar

- Foto muhabirlerinin iş koşulları, ekonomik, sosyal güvenlik ve telif hakları.

- Ana akım medyanın fotoğrafa, foto muhabirine ve fotoğraf teknolojisine yaklaşımı





3. Panel (9 Mayıs, Pazar / 11:00 – 13:00)





Katılımcılar; Beyhan Özdemir, Tolga Korkut, Ragıp Duran, Yücel Tunca





- Yoksulluğu pornografileştiren fotoğraf anlayışıyla nasıl baş etmeli?

- Bir süreç ve durum olarak yoksullaşmayı sorgularken görüntünün imtihanı

- Belgesel Fotoğrafçılar, kent yoksullarının içinde yaşadıkları toplumsal hayatın, tahakküm ve sömürü ilişkilerinin, marjinalleştirilme, dışlanma ve kriminalize edilme süreçlerinin farkında mı?

- Türkiye’de yoksulların kültürel temsilleri

- Bu güne kadar yoksulların kendi anlatımları ve hikâyeleri üzerinden, yoksulluk hallerinin değişik cephelerine dair Belgesel Fotoğrafçıların bir analizi oldu mu?





4. Panel (9 Mayıs, Pazar / 14:00 – 16:00)





Katılımcılar; Hilmi Etikan, Murat Yaykın, Özcan Yurdalan





- Tarihte Belgesel Fotoğrafın İşçi Haklarına Etkisi

- Türkiye’de fotoğraf algısı ve Belgesel Fotoğrafın Emek/Hak Arama Ekseninde Etki Gücü

- Kapitalist Üretim Biçimi Olarak Sanatın Belgesel Fotoğrafa Müdahalesi

- 1980 Öncesi işçi sendikalarında fotoğraf ve fotoğrafçılık





Yazı: Burhan Kaya (MİHA)

