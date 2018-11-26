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5 ilde FETÖ operasyonu; eski 6 askere gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Hava Kuvvetleri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama çıkarılan eski 6 asker, gözaltına alındı

26 Kasım 2018 17:05

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'Hava Kuvvetleri yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama çıkarılan eski 6 asker, gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'Hava Kuvvetleri yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski 6 asker hakkında yakalama çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Eskişehir merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; mesleklerinden ihraç edilen kurmay yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ve Ş.G., \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 2\'sinin eski muvazzaf olduğu öğrenildi.

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