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5 ilde eş zamanlı PKK operasyonunda 7 gözaltı

MARDİN, (DHA)- MARDİN merkezli olmak üzere İstanbul, Muğla, Kastamonu ve Yalova olmak üzere toplam 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı

19 Ağustos 2017 13:25

MARDİN, (DHA)- MARDİN merkezli olmak üzere İstanbul, Muğla, Kastamonu ve Yalova olmak üzere toplam 5 ilde terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak 5 ilde düzenlenen PKK operasyonu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, PKK/KCK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin ilimizdeki faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar yapıldığı belirtilirken yakalananların örgütteki kod isimleri de verildi. Açıklamada, şöyle denildi:
\"Mardin merkezli İstanbul, Muğla, Kastamonu, Yalova illerinde 19/08/2017 günü saat 05:00 itibari ile eş zamanlı operasyon yapılmış olup, Rüstem (K) Şoreş A. (Muğla ilinde), Eriş Gabar (K) Mesut G. (İstanbul ilinde), Amed (K) Abdulhadi O. (Kastamonu ilinde), Avdo (K) Süleyman D. (Yalova ilinde askerde) Renas (K) Ferhat A. (İstanbul ilinde), Halil D. (Muğla ilinde), Yılmaz D. (Muğla ilinde) gözaltına alındı. Tüm şahıslar adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir.\"

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