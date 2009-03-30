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Politika

5 ilçedeki sonuçlara itiraz

CHP, İstanbul'da Beylikdüzü, Beyoğlu, Çekmeköy, Bayrampaşa ve Tuzla'da seçim sonuçlarına itiraz etti.

30 Mart 2009 03:00

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da 5 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti.

CHP Beyoğlu adayı tepkili: ‘4 bin oy buharlaştı’

CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul'un 5 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.

Gürsel Tekin, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı basın toplantısında, bazı ilçelerde seçim sonuçlarının "başa baş" gittiğini ifade etti.

Tekin, "Çekmeköy, Tuzla, Beylikdüzü, Beyoğlu ve Bayrampaşa'da sonuçlara itiraz ettik" dedi.

Söz konusu ilçelerdeki durum şöyle:

Bayrampaşa

AKP: %44.46

CHP: %35.71

Beylikdüzü

AKP: %32.11

CHP: %30.57

Beyoğlu

AKP: :%35.27

CHP: %32.90

Çekmeköy

AKP: :%45.28

CHP: %41.13

Tuzla

AKP: :%40.61

CHP: :%38.77





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