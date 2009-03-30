5 ilçedeki sonuçlara itiraz

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul'da 5 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti.
CHP Beyoğlu adayı tepkili: ‘4 bin oy buharlaştı’
CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul'un 5 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.
Gürsel Tekin, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı basın toplantısında, bazı ilçelerde seçim sonuçlarının "başa baş" gittiğini ifade etti.
Tekin, "Çekmeköy, Tuzla, Beylikdüzü, Beyoğlu ve Bayrampaşa'da sonuçlara itiraz ettik" dedi.
Söz konusu ilçelerdeki durum şöyle:Bayrampaşa
AKP: %44.46
CHP: %35.71Beylikdüzü
AKP: %32.11
CHP: %30.57Beyoğlu
AKP: :%35.27
CHP: %32.90Çekmeköy
AKP: :%45.28
CHP: %41.13Tuzla
AKP: :%40.61
CHP: :%38.77