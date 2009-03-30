5 ilçedeki sonuçlara itiraz

Bayrampaşa



Beylikdüzü

Beyoğlu

Çekmeköy



Tuzla

CHP'li Gürsel Tekin, İstanbul'un 5 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini bildirdi.Gürsel Tekin, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı basın toplantısında, bazı ilçelerde seçim sonuçlarının "başa baş" gittiğini ifade etti.Tekin, "Çekmeköy, Tuzla, Beylikdüzü, Beyoğlu ve Bayrampaşa'da sonuçlara itiraz ettik" dedi.Söz konusu ilçelerdeki durum şöyle:AKP: %44.46CHP: %35.71AKP: %32.11CHP: %30.57AKP: :%35.27CHP: %32.90AKP: :%45.28CHP: %41.13AKP: :%40.61CHP: :%38.77