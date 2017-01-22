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Yaşam

5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

22 Ocak 2017 00:14

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus olabileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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