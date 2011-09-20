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Sağlık

5 hastalık için 47 trilyon dolar

Araştırmaya göre, her yıl 36 milyon insanın ölümüne yol açan 5 kronik hastalık için harcanacak para 47 trilyon doları bulacak.

20 Eylül 2011 03:00


 T24- İnsanoğlunun ‘belini büken’ belli başlı 5 kronik hastalık olan kanser, şeker, ruhsal bozukluklar, kalp ve solunum rahatsızlıklarının gelecek 20 yıl içinde küresel ekonomiye getireceği yükün 47 trilyon ABD dolarını bulmasının beklendiği açıklanınca, Birleşmiş Milletler hemen bu ‘dev sorunu’ gündemine aldı.


Hürriyet'in haberine göre, Dünya Ekonomik Forumu’nun Harvard Halk Sağlığı Fakültesi ile yürüttüğü araştırmada, her yıl 36 milyon insanın ölümüne yol açan bu hastalıkların dünya ekonomisine getireceği yükün küresel gayrisafi hasılanın yüzde 4’ünü temsil edeceği, yani 47 trilyon doları bulacağı öngörülüyor.


Dünya Sağlık Örgütü ise, bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle ölenlerin sayısının 2030 yılında 52 milyon kişiye ulaşacağını tahmin ediyor. Bu tür hastalıkların yol açtığı ölümlerin yüzde 80’i az ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. 


Bu gelişmeler üzerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Margaret Chan ve 35 devlet ve hükümet lideri New York’ta dün ilk kez dört kronik hastalığı (kalp, kanser, şeker ve akciğer) konu alan uluslararası bir gündem oluşturmak için toplandı. Toplantı bugün de sürecek.



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