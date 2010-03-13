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Yaşam

5 günlük hava tahmini

Mart yağmurları bu hafta da devam edecek. Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek.

13 Mart 2010 02:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre mart yağmurları bu hafta da etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklarda hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik yok. Ancak çarşamba günü hızlı bir düşüş olabilir. İstanbul’da 11-12 derece olan sıcaklık hafta ortasında sekize, Ankara’da 10 derece sıcaklık altıya, Erzurum dokuz dereceden, dört dereceye, İzmlir 17’den 15’e düşecek.

Önümüzdeki beş günün hava durumu şöyle:

Bugün: Marmara Bölgesi’nin doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu yağmurlu. Diğer bölgelerde yağış yok.

Yarın: Yağmur etki alanını genişletiyor. Marmara, Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu,
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu.

Pazartesi: Marmara Bölgesi ve Trakya’da hava açık olacak. Diğer bölgeler ise yağmurlu.

Salı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de hava açık olacak. Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kar yağışı, diğer bölgelerde yağmur  bekleniyor.

Çarşamba: Ege Bölgesi’nde yağmur, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kar bekleniyor. Diğer bölgeler açık


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