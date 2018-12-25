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5 gündür kayıp Akgül, bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, 5 gündür kayıp olarak polis tarafından aranan Akgül Eryılmaz (18), Antalya’da bulundu

25 Aralık 2018 19:46

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, 5 gündür kayıp olarak polis tarafından aranan Akgül Eryılmaz (18), Antalya’da bulundu.
Halası Kezban Kara\'nın Kale Mahallesi\'ndeki evinde 15 gün kalan Akgül Eryılmaz, perşembe günü, \'Kıyafet almaya gidiyorum\' diyerek, kendi evlerine gitti. Akgül\'ün geç olmasına rağmen dönmemesi üzerine Kezban Kara, inşaatta çalışan ağabeyi Aydın Eryılmaz\'ı durumdan haberdar etti. Baba Eryılmaz da polis merkezine giderek, haber alamadıklarını kızının bulunması için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp Akgül Eryılmaz için arama çalışması başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını da takibe aldı. 
Akgül Eryılmaz\'ın Antalya’nın Manavgat ilçesinde kız arkadaşının evinde kaldığı belirlendi. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eryılmaz\'a ulaştı. Eryılmaz\'ın evden kendi isteği ile ayrıldığını belirttiği öğrenildi.  

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