5 günde 500 kilometre pedallayıp Ata'nın huzuruna çıkacaklar

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Bisiklet Derneği sporcuları, \'Ata\'ya Saygı\' projesi kapsamında 500 kilometre pedal çevirerek 10 Kasım\'da Anıtkabir\'de Ata\'nın huzuruna çıkacak.

Turun başlangıcı olan Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen bisikletçiler, son hazırlıklarını tamamladı. Bisikletçiler Süleyman Uygun, Yavuz Bocak, Ali Maşa, Kadir Öz, Adnan Coşkun ve Oğuz Nişancı\'ya, görme engelli Fahrettin Sağdıç, Mehmet Çalı ve Raif Demir de eşlik etti. Tandem bisikletlerle yolculuk edecek olan görme engelli 3 bisikletçi de, \'Pedala Engel Yok\' mesajı verecek. Günde 100 kilometre pedal çevirerek yolculuk edecek olan ekip, 10 Kasım\'da yolculuklarını Anıtkabir\'de sonlandıracak. Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünde projelerini sonlandıracak olan ekip, son günlerde Atatürk büstlerine yapılan saldırılara dikkat çekmek istediklerini açıkladı. Sağanak yağmura rağmen yola çıkıp kararlılıkla pedal çevireceklerini ifade eden Dernek Başkanı Süleyman Uygun, \'\'Bisikletlerimizle Ankara\'ya gidiyoruz. 5 günde 500 kilometre pedallayacağız. 5\'nci günün sonunda Anıtkabir\'de olacağız. 3 tane yüzde yüzde görme engelli arkadaşımız bize eşlik edecek. Bizimle birlikte pedallayacak. 6 pilot arkadaşımız ile birlikte toplamda 9 kişi yola çıkacağız. Engelli kardeşlerimizle yol almamızın amacı, ulaşılabilir yaşamı göstermek. Onları her dalda ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Ana amacımız ise Atatürk\'ün huzuruna çıkıp ona olan sevgi ve saygımızı göstermek\'\' dedi.



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