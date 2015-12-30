T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

5 gün göçük altında kalan madenciler kurtarıldı

Çin'de bir maden ocağının çökmesinden 5 gün sonra 8 madenci enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

30 Aralık 2015 14:38

Doğudaki Shandong eyaletinde 25 Aralık'ta meydana gelen kazada toplam 25 madenci
göçük altında kalmıştı. Madencilerin 7'si kazanın hemen ardından kurtarıldı. Bir
madencinin cesedi çıkarıldı.
Göçük altında kalan diğer madencilerin çıkarılması için 700 kişilik
bir arama-kurtarma
ekibi seferber oldu. 8 kişilik bir grubun yeri kızılötesi kameralar kullanılarak saptandı.
Önce açılan bir delik aracılığıyla madencilere yiyecek ve içecek sevkiyatı yapıldı.
Daha sonra 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Halen kayıp olan 9 madenciye ulaşma
çalışmalarının sürdüğü bildirildi.  
Yetkililere göre göçüğe bölgede meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki
bir deprem neden
oldu. Çin resmi haber ajansları maden ocağının sahibinin kazadan sonra intihar ettiğini
bildirdi.
Her yıl yüzlerce madenci ölüyor

Çin'de her yıl yüzlerce kişi hayatını maden ocaklarında kaybediyor. Kazaların
çoğunluğuna güvenlik önlemlerinin dikkate alınmaması ya da kurallara yeterince
uyulmaması neden oluyor. AP Ajansı'na göre 2014'te Çin'de meydana gelen kazalarda
hayatını kaybeden madencilerin sayısı 931'i buldu. 12 yıl önce bu rakam yaklaşık 7
bindi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ShandongAralıkYetkililereAjansıDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24