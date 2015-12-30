5 gün göçük altında kalan madenciler kurtarıldı

Doğudaki Shandong eyaletinde 25 Aralık'ta meydana gelen kazada toplam 25 madenci
göçük altında kalmıştı. Madencilerin 7'si kazanın hemen ardından kurtarıldı. Bir
madencinin cesedi çıkarıldı.
Göçük altında kalan diğer madencilerin çıkarılması için 700 kişilik
bir arama-kurtarma
ekibi seferber oldu. 8 kişilik bir grubun yeri kızılötesi kameralar kullanılarak saptandı.
Önce açılan bir delik aracılığıyla madencilere yiyecek ve içecek sevkiyatı yapıldı.
Daha sonra 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Halen kayıp olan 9 madenciye ulaşma
çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Yetkililere göre göçüğe bölgede meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki
bir deprem neden
oldu. Çin resmi haber ajansları maden ocağının sahibinin kazadan sonra intihar ettiğini
bildirdi.
Her yıl yüzlerce madenci ölüyor
Çin'de her yıl yüzlerce kişi hayatını maden ocaklarında kaybediyor. Kazaların
çoğunluğuna güvenlik önlemlerinin dikkate alınmaması ya da kurallara yeterince
uyulmaması neden oluyor. AP Ajansı'na göre 2014'te Çin'de meydana gelen kazalarda
hayatını kaybeden madencilerin sayısı 931'i buldu. 12 yıl önce bu rakam yaklaşık 7
bindi.