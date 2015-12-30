5 gün göçük altında kalan madenciler kurtarıldı

Doğudaki Shandong eyaletinde 25 Aralık'ta meydana gelen kazada toplam 25 madenci

göçük altında kalmıştı. Madencilerin 7'si kazanın hemen ardından kurtarıldı. Bir

madencinin cesedi çıkarıldı.

Göçük altında kalan diğer madencilerin çıkarılması için 700 kişilik

bir arama-kurtarma

ekibi seferber oldu. 8 kişilik bir grubun yeri kızılötesi kameralar kullanılarak saptandı.

Önce açılan bir delik aracılığıyla madencilere yiyecek ve içecek sevkiyatı yapıldı.

Daha sonra 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Halen kayıp olan 9 madenciye ulaşma

çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililere göre göçüğe bölgede meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki

bir deprem neden

oldu. Çin resmi haber ajansları maden ocağının sahibinin kazadan sonra intihar ettiğini

bildirdi.

Her yıl yüzlerce madenci ölüyor

Çin'de her yıl yüzlerce kişi hayatını maden ocaklarında kaybediyor. Kazaların

çoğunluğuna güvenlik önlemlerinin dikkate alınmaması ya da kurallara yeterince

uyulmaması neden oluyor. AP Ajansı'na göre 2014'te Çin'de meydana gelen kazalarda

hayatını kaybeden madencilerin sayısı 931'i buldu. 12 yıl önce bu rakam yaklaşık 7

bindi.