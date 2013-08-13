5. göreve yeni yönetmen

Paramount Pictures ve Skydance Productions, Görevimiz Tehlike serisinin beşinci filmi için yönetmen Christopher McQuarrie'le anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Christopher McQuarrie, daha önce 'The Tourist' ve 'Valkyrie' filmleriyle beğeni toplamıştı. Paramount Film Grubu Başkanı Adam Goodman ise 'Görevimiz Tehlike serisi kendine özgü yönetmenleriyle özeldir. Chris McQuarrie’nin bu geleneğin başarıyla sürdüreceğine eminim' diye konuştu.

lk kez 1996’da çekilen ‘Görevimiz Tehlike’nin son filminde artık ikonlaşan Ethan Hunt rolüyle yine Tom Cruise yer alacak. Projenin yapımı serinin daha önceki filmlerinde de yapımcı olarak hizmet veren Tom Cruise Productions, Paramount ve J.J. Abrams’ın Bad Robot aracılığıyla gerçekleştirilecek. Son filmde finansal ortak ve sorumlu yapımcılar olarak görev yapan Skydance Productions geliştirme ve yapım sürecinde ekiple yakın çalışacak.

Tom Cruise konuyla ilgili, 'Görevimiz Tehlike serisinin son filminde Chris’le yeniden bir araya geleceğim için heyecanlıyım. Filmleri yapmaya her birinin kendi vizyonu olan farklı bir yönetmenle çalışma hedefiyle başladım. Chris, tüm dünyadan izleyicilerin ‘Görevimiz Tehlike’ serisinden beklediği kalp sıkıştıran aksiyonu ve heyecanı verecek olan olağanüstü bir film yapımcısı' dedi.

Dünya çapında başarılı olan serinin dördüncü filmi ‘Görevimiz Tehlike Ghost Protocol’ tüm dünyada yaklaşık 700 milyon dolar hasılat yapmış ve Cruise’un kariyerinde bugüne kadar en yüksek hasılatı yaptığı filmi olmuştu.