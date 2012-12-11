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Spor

5 gol attı bonservisi uçtu

Atletico Madrid Başkanı Cerezo, Falcao'yu isteyen kulüplerin, oyuncunun bonservisini karşılayacak bir parayla karşılarına gelmesi gerektiğini söyledi

11 Aralık 2012 22:21

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Deportivo La Coruna'ya attığı 5 golle kendini kanıtlayan Radamel Falcao'nun, bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak açıkladı.

Atletico Madrid Başkanı Cerezo, Kolombiyalı golcüleri Falcao'yu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin 60 milyon Euro bonservis bedelini karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Falcao'nun futbol hayatına Atletico Madrid'de devam edip etmeyeceği, Avrupa spor gündeminin manşetinden düşmüyor.

Deportivo La Coruna filelerine gönderdiği 5 golle dikkat çeken Falcao'yu, Chelsea ve Manchester City gibi Ada kulüplerinin yanı sıra, Real Madrid'in de yakın markaja aldığı iddia edildi.

Cerezo, Falcao'yu isteyen kulüplerin, oyuncunun bonservisini karşılayacak bir parayla karşılarına gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Falcao için "O, şu anda dünyanın en iyi 9 numarası" diyen Cerezo, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüplerden, 60 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceklerini belirtti.

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