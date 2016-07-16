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15 Temmuz Darbe Girişimi

5'i general, 29'u albay 34 asker görevden uzaklaştırıldı

Türkiye’de toplam 754 TSK mensubu gözaltına alındı

16 Temmuz 2016 11:10

Darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde saat 07.40 itibariyle 754 TSK mensubu gözaltına alındı. 5'i general, 29'u albay 34 asker görevden uzaklaştırıldı. Ankara Başsavcılığı, yüksek yargı üyeleri ile general, amiral ve subaylar hakkında gözaltı kararı verdi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Darbe teşebbüsü ile irtibatı olan Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri ile HSYK'da görev yapan FETÖ/PYD örgütü mensubu üyeler ile Sözde Yurtta Sulh Komitesi mensubu general, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında” ifadelerini kullanarak gözaltı kararı verdi.

 

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