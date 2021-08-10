5G teknolojisinin 2025 yılında 176 milyar dolar servis gelirine ulaşması bekleniyor

Otonom araçlar, drone’lar ve uzaktan kontrol sağlanan sistemlerle birlikte hızla büyüyen ve 4G’ye göre daha yüksek hız, daha yüksek kapasite ve daha az gecikme sürelerine sahip 5G teknolojisinin yüzde 155’lik büyüme oranıyla 2025 yılında 176 milyar dolar servis gelirlerine ulaşması bekleniyor. Servis gelirlerinin 123,3 milyar dolar ile en büyük payını Asya-Pasifik bölgesinin oluşturması öngörülüyor.

Bloomberg HT'den Hande Berktan'ın haberine göre Diğer yanda 5G’nin 2035 yılına kadar dünya ekonomisine 3,8 trilyon dolar katkı yapması ve 22,8 milyon kişiye istihdam yaratması tahmin ediliyor. Çin’in 1,5 trilyon dolar ile pazar pastasına hâkim olması beklenirken, onu 758 milyar dolar ile ABD, 436 milyar dolar ile Japonya ve 132 milyar dolar ile Güney Kore izliyor.

5G teknolojisinin uygulama alanlarına bakıldığında kamuda akıllı şehirler, üretimde akıllı fabrikalar, otomasyon ve endüstriyel robotlar, sağlık hizmetlerinde tele tıp, uzaktan hasta takip sistemleri ve uzaktan cerrahi müdahale, ulaştırmada akıllı araçlar, rota yönetim ve akıllı lojistik sistemleri ve medya ile eğlence sektörlerinde ise streaming ve buluttan oyun oynama hizmetlerini sağlaması bekleniyor.