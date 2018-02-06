'5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali' 4 Mayıs'ta başlayacak

Tiyatro Frankfurt tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nin detayları basın toplantısında açıklandı. Devlet Tiyatroları (DT) işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin basın toplantısı, DT Küçük Sahne'de gerçekleştirildi.

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, bir kültürün bayrağı olan dilin, tarihi ve estetik birikimin temsilcisi olduğunu söyledi.

"Aramızdaki bağın en temel köprüsü Türkçemizdir"

Kültürün yaşatılmasının ancak dilin yaşatılmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Kellecioğlu, "Almanya'daki vatandaşlarımızla aramızdaki bağın en temel köprüsü Türkçemizdir. Dünya klasiklerinin veya geleneksel tiyatromuzun en seçkin örneklerinin Avrupa'nın orta yerinde Türkçe olarak oynanmasının etkisi ve değeri tartışılamaz." dedi.

"Seyircinin yüzde 30'u Alman"

Kamil Kellecioğlu, festivalin 4-14 Mayıs'ta Frankfurt ve çevresindeki seçkin tiyatro salonlarında gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Salonların doluluk oranı yüzde 100 olurken, bizi ayrıca mutlu eden en önemli şey ise seyircinin yaklaşık yüzde 30'unun Almanlardan oluşması. Bu festival, iki ülke arasında sanat ve kültür adına kurulan en kalıcı köprülerden biri. Bu festivali yaklaşık 40 kişilik ekiple yapıyoruz, o yüzden ekip arkadaşlarım benim için çok kıymetli. Festivalimizin en büyük destekçileri Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları, Frankfurt Belediyesi ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu oldu."

"Böyle çağrılar hep aynı görev duygusunu harekete geçiriyor"

İstanbul DT Müdürü Celal Kadri Kınoğlu da tiyatroya amatör çalışmalar yaparak başladığını anlattı.

Yaklaşık 35 yıldır tiyatroyla uğraştığının altını çizen Kınoğlu, "Yeni yazarlar bulmak, yeni yönetmenler keşfetmek, yeni bir tiyatro dilinin oluşmasına imkan sağlamak ve genç oyuncuları desteklemek gibi bir görev duygumuz var. Bizim için böyle çağrılar hep aynı görev duygusunu harekete geçiriyor. O yüzden biz de heyecan duyuyoruz ve 'her sene böyle bir çabaya bizim en güzel oyunlarımız armağan olsun' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"

Festivalde bu yıl 7 büyük prodüksiyonlu oyun, 7 atölye çalışması, 7 söyleşi, bir panel ve 3 resepsiyon yapılacak.

İstanbul DT ise festivalde Celal Kadri Kınoğlu ve Hakan Çimenser'in başrolünde yer aldığı "Giydirici" ile Haldun Dormen'in yönettiği "Karmakarışık" adlı oyunların temsilini gerçekleştirecek.

Sumru Yavrucuk'un yönetip oynadığı "Shirley"in açılış oyunu olacağı festivalde, Tiyatro Fil tarafından sahnelenen "Müzikli Park" adlı oyun da çocuk seyircilerin beğenisine sunulacak.

Almanya Nürnbergli tiyatro grubu Objektif Sahne'nin "Sınır", Güneş Tiyatrosu Frankfurt'un "İstiklal" oyununu sergileyeceği festivalde, Süheyl ve Behzat Uygur ise "Hassta Etme Adamı" adlı oyunlarıyla Almanya'daki tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Festival boyunca ayrıca Selçuk Yöntem, Zafer Algöz, Yıldız Kültür, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu, Mustafa Kurt, Erdal Küçükkömürcü, Atilla Şendil, Zerrin Tekindor, Engin Alkan, Erkan Avcı, Hilal Saral, Yaşar Kurt ve Fatih Koyunoğlu gibi birçok ünlü isim, festival takipçileriyle bir araya gelecek.