5. Feminist Forum başlıyor

Kaos GL’nin düzenlediği 5. Feminist Forum, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bölümü’nün ev sahipliğini “Politik bir eylem alanı olarak beden” başlığıyla toplanacak. Forum kapsamında panel ve atölye çalışmaları yapılacak.

Kültür Servisi'nin haberine göre, 12-13 Mart tarihlerinde Ahmet Taner Kışlalı Sanat Evi’nde gerçekleşecek forumun programında, “Güncel feminist tartışmalara bedensel müdahaleler”, “Neo-liberalizmin beden kurgusu”, “Sanat tarihinde cinsiyetli beden” gibi panel başlıkları mevcut. Ayrıca pazar günü, “Cinsiyetçiliği topa tutanlar” oturumunda, alternatif liglerde oynayan Mor Barikat, Sportif Lezbon ve Atletik Dildoa takımlarıyla birlikte, İran’dan futbolcu kadınlar deneyimlerini paylaşacak.

Forumun tüm programına ulaşmak için tıklayınız