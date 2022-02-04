5 fabrikada daha işçiler ücret artışı talebiyle üretimi durdurdu

İstanbul’da çorap üretimi yapan fabrikalarda ücret artışı talebiyle başlatılan üretimi durdurma eylemi yayılıyor. 2 fabrikadaki eylemin kazanımla bitmesinin ardından 5 fabrikada daha işçiler üretimi durdurdu. Erdal Çorap, NGB Çorap ve Çelik Çorap’ta, Berr Çorap ve Aushra Çorap firmalarında üretimi durduran işçilerin talebi aylık ücretin en az 7 bin lira olması.

İstanbul’da çorap üretimi yapılan fabrikalarda iş bırakma eylemleri giderek yayılıyor. Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) sendikasında örgütlü işçiler ücret talebiyle üretimi durdurdu. Alpin Çorap firmasında işçilerin elde ettikleri kazanımın ardından Şimşek Çorap’ta da yüzde 70 zam imzalandı.

Birgün’den Rıfat Kırcı’nın haberine göre, kazanımların ardından Erdal Çorap, NGB Çorap ve Çelik Çorap’ta, Berr Çorap ve Aushra Çorap firmalarında da üretim durduruldu. İşçiler diğer fabrikalardaki ücretleri talep ediyor. İşçilerin örgütlendiği DERİTEKS’in örgütlenme uzmanı Veysel Arslan “İşçinin iradesi kazanım getiriyor” dedi. Arslan eylemlerin örgütlenme ve yayılma aşamasını şöyle anlattı: “Çorap işçileri arasında örgütlenme faaliyetimiz vardı, işçiler de kendi aralarında örgütlülerdi. İşçiler kendi birlikteliğini daha örgütlü bir halde devam ettirmek için DERİTEKS’e geldiler. 1 aydır biz konu hakkında toplantılar yapıyorduk. 8 saat çalışan işçiler için en düşük 6 bin 500-7 bin, 12 saat çalışanlar içinse 8 bin 500-9 bin bandında bir rakam belirledik. Bu rakamlar olursa üretime devam edeceklerini aksi halde üretimi durduracaklarını, üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını söylediler. İşçi arkadaşlarımız kararlı durdular. Taleplerin altındaki hiçbir teklifi kabul etmediler ve üretime başlamadılar.”