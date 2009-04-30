5 evlilik yaptı, 4 kocası öldü

Samsun'da iki gün önce kocası ölen ve şüpheli ifadeleri nedeniyle gözaltında tutulan 59 yaşındaki Gürcistan uyruklu Leila Ünlü kocasının katil zanlısı olarak tutuklandı.



Eşi 81 yaşındaki Hasan Ünlü'nün banyoda düştüğünü söylemesine rağmen, oturma odası ile kazağında kan lekeleri tesbit edilen Leila Ünlü'nün Türkiye'de daha önce evlendiği 3 kocasının da öldüğü ortaya çıktı.



Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde Belediyeevleri Mahallesi Akçay Sokak'ta meydana geldi. Gürcistan uyruklu Leila Ünlü polisi arayarak, kocası Hasan Ünlü'nün cansız bedenini banyoda bulduğunu ve 3 bin euro parasının çalındığını söyledi. Bunun üzerine polisler olay yerinde detaylı inceleme yaparken, daha önce 1'i Gürcistan'da olmak üzere 4 kez evlendiği belirtilen Leila Ünlü de, şüpheli tavırları ve ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.



Bugün açıklanan otopsi raporuna göre 2 yıllık evli olan Hasan Ünlü'nün başına aldığı darbe sonucu beyin kanamasından öldüğü belirlendi. Leila Ünlü'nün üzerindeki kazağında ise yapılan teknik inceleme sonucu kan izlerinin bulunduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemede oturma odasının yeni temizlendiği, bazı kısımlarında da kan izleri bulunduğunu belirledi.



2 gündür Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda gözaltında tutulan Leila Ünlü'nün ifadesinde, ``Alış- veriş için dışardaydım. Eve geldiğimde ölmüştü'' dediği öğrenildi. Ardından susma hakkını kullandı.



Türkiye'de yaptığı 4 evliliğinde de kocalarının çeşitli sebeplerle öldüğü ileri sürülen Leila Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

