'5 erkek çocuk doğuracağım'

5 erkek çocuk istediğini söyleyen Charlize Theron, hakkındaki lezbiyenlik iddialarıyla ilgili olarak da, "20'li yaşlarımda saçlarımı bir anda kısacık kestirince herkes cinsel tercihlerimi sorgulamaya başladı. Bu iddianın ortaya atılmasının tek sebebi saç modelim, akıl alır gibi değil" dedi. 34 yaşındaki güzel yıldız, konuyla ilgili bir de espri yaptı: "Stuart'la aile kuracağım ama nikahsız. Eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını bekliyorum!"