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'5 erkek çocuk doğuracağım'

Charlize Theron, 9 yıldır birlikte olduğu aktör Stuart Townsend'le artık bir aile kurmak istediğini söyledi.

02 Kasım 2009 02:00

Amerikan Vogue Dergisi'ne konuşan Charlize Theron, 9 yıldır birlikte olduğu aktör Stuart Townsend'le artık bir aile kurmak istediğini söyledi. 

3Foto Galeri

5 erkek çocuk istediğini  söyleyen Charlize Theron, hakkındaki lezbiyenlik iddialarıyla ilgili olarak da, "20'li yaşlarımda saçlarımı bir anda kısacık kestirince herkes cinsel tercihlerimi sorgulamaya başladı. Bu iddianın ortaya atılmasının tek sebebi saç modelim, akıl alır gibi değil" dedi. 34 yaşındaki güzel yıldız, konuyla ilgili bir de espri yaptı: "Stuart'la aile kuracağım ama nikahsız. Eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını bekliyorum!"



 

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