-5 DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM'DE TBMM (A.A) - 01.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 5 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu, Demirtaş, CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay ve Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ile BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'ye ait 5 dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Söz konusu milletvekillerine ait 5 dokunulmazlık dosyasıyla birlikte TBMM'ye gelen toplam dokunulmazlık dosyası 724'e ulaştı.