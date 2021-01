5 doktor daha Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO), bugün 5 doktorun daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB Koronavirüs nedeniyle 4 hekimin vefat ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Ölüyoruz", "TTB Haklı", "Yönetemiyorsunuz" etiketleriyle ölüm haberini duyuran tabipler, "Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık..." dedi.

Dr. Ferruh İlter, Dr. Mustafa Selek, Dr. Ahmet Zere, Dr. Mehmet Karakum'un vefatına ilişkin paylaşımdan bir süre sonra yeni bir ölüm haberi geldi. TTB'nin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapılarak, "'Bu sabah dört hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık' dediğimiz paylaşımı göndermemizle beşinci vefat haberini de aldık. Her geçen gün, her geçen dakika #Ölüyoruz!" denildi.

"Sizler yönetemiyorsunuz, bizler ölüyoruz!"

ATO'nun Twitter hesabından da konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"YETER! Sizler #Yönetemiyorsunuz, Bizler #Ölüyoruz! Bu sabah BEŞ hekim arkadaşımızın ölüm haberi ile güne başladık! Her biri can, her biri sağlık emekçisi... Artık daha fazla acıya ve yasa tahammülümüz kalmadı!"