5 derece daha ısınmanın sonu felaket!

Bilim adamları 'Gelecek yüzyılda dünya 5 derece daha ısınırsa bunun milyonlarca kişi için dramatik sonuçları olacaktır' dedi.



Bilim adamları, Birleşmiş Milletler tarafından 2 yıl önce ortaya atılan en kötü iklim değişikliği senaryolarının gerçeğe dönüşmekte olduğu ve bunun da milyonlarca kişiyi etkileyebileceği ve kitlesel göçlere yol açabileceği uyarısında bulundu.



Kopenhag'da düzenlenen ve 2 binden fazla uzmanın katıldığı toplantıyı organize eden komiteye başkanlık eden Dr. Katherine Richardson, yeni araştırmalar sunulduğunu belirtti. Ellerinde daha fazla veri olduğunu kaydeden Richardson, "kitlesel göçlere" dikkati çekti.



İklim değişikliğinin maliyetine ilişkin İngiliz hükümet raporunu da yazan ekonomist Lord Nicholas Stern de bilim adamlarının küresel iklim değişikliğine karşı etkili tedbirler alınmaması halinde dünyada neler olacağına ilişkin konuşması ve bunları siyasetçilere anlatması çağrısında bulundu.



Kitlesel göç tehlikesi



Stern, "Gelecek yüzyılda dünya 5 derece daha ısınırsa bunun milyonlarca kişi için dramatik sonuçları olacaktır" dedi. Deniz seviyesinin yükselmesinin yerleşime elverişsiz alanlara yol açacağı dolayısıyla kitlesel göçlere neden olacağı uyarısında bulunan Stern, bunun da şiddete, çatışmalara sebep olabileceğini söyledi.



Lord Stern, bunun sonucunda da yüz milyonlarca hatta milyarlarca kişinin yer değiştirmek zorunda kalacağını hatırlatarak, bunların çatışmalara yol açabileceğini ve dünya çapında yüz milyonlarca insanı yerlerinden edecek onlarca, yüzlerce yıllık uzun çatışma dönemleri görülebileceğini anlattı.



Kopenhag'da üç gün süren ve dün sona eren toplantıda bilim adamları, hükümetlerarası iklim değişikliği paneli tarafından 2007'de hazırlanan raporun ardından yeni bulguları ele aldı.

