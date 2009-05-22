5 dalağı, iki sol akciğeri var

İngiltere'de 6 yaşındaki bir kız çocuğunun 5 dalağı ve 2 sol akciğeri var, karaciğeri de olması gerekenin aksi yönde.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde, dışarıdan bakıldığında sağlıklı bir kız çocuğu gibi görünen Bethany Jordan'ın iç organlarındaki bu durumun, ana rahmindeyken tespit edildiği belirtildi.



Haberde, kalbinde delik bulunan ve karaciğeriyle birlikte midesi de ters yönde olan Bethany'nin kalbinin atışının, çok fazla hareket ettiğinde sırtından görülebildiği kaydedildi.



Bethany'nin tıpta Ivemark sendromu adı verilen bu durumunun 150 binde bir kişide görüldüğü, her vakanın birbirinden farklı olduğu ve nedeninin genetik olduğunun sanıldığı bildirildi.



Sağlıklı bir dalaktan çok daha küçük olan 5 dalağının, kanı yeterince süzmediği, bu nedenle kızın zararlı enfeksiyonlara açık hale geldiği belirtildi.



37 yaşındaki annesi, kızının çok çabuk yorulduğu için ona çok iyi bakmak zorunda olduklarını ve hastalandığında iyileşmesinin uzun zaman aldığını söyledi.



Bethany'nin bu durumunun, annesinin gebeliği sırasında Birmingham Kadın Hastanesi'nde yapılan rutin muayenelerde fark edildiği, doktorların ilk önce kızın dalağını göremediği ve aileyi bebeğin ayrıca Down sendromlu doğabileceği yönünde uyardığı belirtildi.



Daha sonra yapılan testlerin kızın beyninde anormallik olmadığını gösterdiği ve ailenin bebeği dünyaya getirmeye karar verdiği kaydedildi.



Doğumundan sonra 10 günü kuvözde geçiren, bir aylıkken kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye getirilen ve bunu izleyen aylarda karaciğerinden, akciğerinden ve kalbindeki delikle ilgili ameliyatlar geçiren Bethany Jordan'ın yaşları 19, 17 ve 13 olan 3 erkek kardeşinin bulunduğu ifade edildi.



Bethany'nin doktorlarından Patrick McKiernan, artık 2 yılda bir kontrol edecekleri küçük kıza eninde sonunda karaciğer nakli yapılacağını belirterek, "Tüm sorunlarına rağmen çok iyi gitti, bence çok güçlü bir kız çocuğu" dedi.



Annesi de, kızının hikâyesinin, tüm annelere örnek olması gerektiğini ifade ederek, "Bazen biraz endişeleniyor ve özel olmak istemediğini söylüyor. Ama gerçek bir savaşçı, o benim yıldızım, onu olduğu gibi seviyorum ve daima seveceğim" diye konuştu.



(AA)