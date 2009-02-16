5 dakikalık sabah yürüyüşü yorgunluğa ilaç gibi geliyor

Bazıları sürekli yorgun olduğunu söyler. Bu yorgunluk zamanla kronik hale gelir ve insanı bitap düşürür. Bazı hastalıkların da belirtisi olabilecek kronik yorgunluktan kurtulmak için bol bol B ve C vitamini ile potasyum tüketilmeli. Yorgunluk hali bir ayı geçerse mutlaka doktora görünülmeli.



Acıbadem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koptagel İlgün Sabah gazetesine yaptığı açıklamada; kronik yorgunluk, mutsuz yorgunluk ve bahar yorgunluğundan muzdarip olanlara işe yarayacak bilgiler, öneriler sundu...



Yorgunluk ciddi bir hastalık mıdır, tedavi edilebilir mi?



Yorgunluk bazen bazı hastalıkların ön belirtisidir, bazen de başlı başına bir hastalıktır. Eğer bir yorgunluk aylarca sürüyorsa, hatta yatak istirahati ile de geçmiyorsa, müzminleşmiş (kronik) bir yorgunluk hastalığından bahsedilebilir. 'Öyle yorgunum ki' demekle seyredebilen yorgunluk halini, kronik yorgunluk sendromundan ayırmak gerekir.



Hava şartları da yorgunluğa yol açıyor mu?



Bahar mevsiminde havadaki elektrik yükü artıyor. Negatif yüklü iyonların artması ise yorgunluk, halsizlik ve gerginliklere neden olur. Havadaki elektrik yükü şehirlerde daha fazladır. Elektrik yükünün yoğunluğu, bahar mevsiminde sinir gerginliğini ve stresi tırmandırıyor. Bu durum, damarlardaki büzülmeyi artırıyor. Damarlardaki büzülme midede olursa, ülsere bile neden olabiliyor. Ama bahar ayları geçtiği halde bu yorgunluk hali geçmiyorsa, belki de kronik hal almıştır.



Huzurlu tatil işe yarar



Tatil gerçekten bir tedavi midir, çok yorulanlar nasıl bir tatil yapmalı?



Bir fiziken yorulanlar var, bir de beyni yorulanlar... Bedenlerini kullanarak çalışmak durumunda kalan kişiler, fiziksel aktivitenin daha az olduğu, açık havada kısa süreli yürüyüşler yapabilecekleri, sevdikleriyle birlikte olabilecekleri bir tatili tercih etmeli. Uzun süren yolculuklar yorucu olabilir. Şehre yakın ama havanın temiz olduğu yerleri seçebilirler. Masaj yaptırmak, sırt üstü yüzmek, hatta sadece havuzda yapılacak hafif egzersizler, sevdikleri müzikleri dinleyebilecekleri bir yere gitmek bile mutluluk verebilir. Bir süre strese neden olan her türlü ortam ve kişiden uzak durmak gerekir yoksa tam dinlenme olmaz. Kaçmak iyi bir yöntemdir.



Grip ve nezleden sonra bir süre yorgunluk hissi sürüyor. Bu dönemde vitamin almak doğru mu?



İşin sırrı mevsiminde almanız gereken meyve ve sebzeleri aksatmadan, düzenli öğünlerle tüketmektir. Bunları yaparsanız bağışıklığınızı da sağlam tutarsınız. Hastalar, "Antibiyotik tedavisi görüyoruz yanına da vitamin verir misiniz?" diye soruyor. Vitamin ilaç değildir ve fazla vitamin almak yararlı değildir.



Ekinezya çayı ya da diğer bitkisel çaylar bağışıklığı güçlendiriyor mu?



Bitki çayları içmek vücudu rahatlatıyor, ancak bunları da içerken aşırıya kaçmamak gerekiyor. Bunlar dinlenme sağlamaz, en iyi tedavi bol su içmektir. Portakal suyu, nar suyu gibi içecekler yüksek kalori alımına neden olduğundan abartılmamalıdır.



Yorgunluğu önlemek için bağışıklığımızı nasıl güçlendirmeliyiz?



Yorgunluğa karşı bağışıklığı güçlendirmek şarttır. Eğer kişinin bağışıklığı güçlüyse, mevsimine göre yeterli ve dengeli, düzenli besleniyorsa, uykusuna dikkat ediyorsa çevresindekiler hasta olsa bile sağlığını koruyabilir. Çünkü bağışıklık düşünce hastalıklar yakamıza yapışıyor.

