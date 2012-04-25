5 dakikada sevgiliniz olsun ister misiniz?

Yeni insanlarla tanışabileceğiniz, 1 ayda 60 bin kişi tarafından indirilen, Türkiye’nin ilk mobil arkadaşlık uygulaması Tolki ile size 5 dakikada sevgili bulmayı vaad ediyor. Ancak 5 dakikada karşınızdaki kişiyi etkilemek, ilgisini çekmek zorundasınız. Yazılımı hazırlayan firmaya göre işin püf noktası kalbe dokunan, beyni okşayan kelimeler ve cümleler.

Değişen yaşam şartları ve zamanla yaşanan yarış ilişkileri de değiştirdi. Yüksek duvarların ardından mektup atmak, kağıtların ucunu yakmak çok eskilerde kaldı. Artık teknolojinin insanoğluna sağladığı imkanlardan yararlanılıyor.

Teknolojinin ilişki dünyamıza getirdiği en son yenilik ise mobil arkadaşlık uygulaması.

Seninle 5 dakika

App Store'da sunulan Tolki, siz üye olduktan sonra yakınınızda kimlerin online olduğunu araştırıyor ve bu kişiler arasında sizin tercihlerinize uygun üyeyi belirliyor. Karşınıza çıkan bu kişiyle 5 dakikalık sohbet hakkınız bulunuyor. Eğer onu kendinize uygun görmediyseniz engelleme ve hemen o civardan yeni birisiyle daha konuşma fırsatına sahipsiniz.

Özellikle gençler tarafından tercih edilen yayılan bu uygulama için yazılımcı firmanın önerileri şöyle:

• İlk cümleniz 'merhaba, nasılsın' kelimelerinin ötesinde olsun. Sevdiğiniz bir şiirden, bir kitaptan ya da bir sinema filminden bahsederek sohbet kurabilirsiniz.

• Mesajınızı yazarken imla kurallarına özen gösterin. Unutmayın, “de” ve “da”nın ayrı yazılması gerektiği yerlerde bitişik olması bazen sizin hakkınızda bir ön yargı oluşturabilir.

• Esprili olun, ama aşırıya kaçmayın. Esprileriniz dozunda ve seviyeli olmalı.

• Dış görünüşü hakkında espri yapmayın. İlk yazışmada bu hiç hoş karşılanmayacaktır.

• Mesajlarınız için onun profilindeki detaylardan faydalanabilirsiniz.

• Daha ilk konuşmanızda cinsellikten bahsetmeyin. Unutmayın, cinsellikle ilgili konular karşınızdaki kişinin sizi hemen engellemesine neden olabilir.

• Onu merak ettiğinizi küçük detaylarla hissettirebilirsiniz. Ama asla ısrarcı olmayın.

• İlk yazışmada özel, kişisel konulara girmeyin.

• Hobileriyle ilgili konuşabilirsiniz. Siz de profilinizde hobilerinizden ne kadar çok bahsederseniz karşı tarafın sohbet açması için o kadar çok konu vermiş olursunuz.

• Yüzünüzün net görüldüğü, gülümsediğiniz fotoğrafların profilinizde yer alması karşı tarafta pozitif etki yaratabilir. Tolki’de tek fotoğrafla sınırlı olmadığınızı da hatırlatalım.

• Unutmayın Tolki’de sesli mesaj da gönderebilirsiniz. Etkileyici bir ses tonuyla anlamlı bir sesli mesaj sizin hakkınızda olumlu bir etki yaratabilir.”

Üretici firmaya göre bu noktalara dikkat ederseniz, fotoğrafından hoşlandığınız kişiyle sohbet edebilme, hatta 5 dakikada aşkı bulabilirme şansınız var.

18 yaşından küçükler giremez

Tolki, belki de aynı yerlerde vakit geçirdiğiniz bir sürü yeni insanla tanışmanızı sağlıyor. Çok deneyimli bir ekip tarafından işletilen ve 7/24 kontrol altında olan, güvenli ve kullanıcı dostu bu uygulamayı 18 yaşından küçük olanlar kullanamıyor.

Tolki uygulaması, İdefix.com, itiraf.com ve siberalem.com gibi internette birçok başarılı projeye imza atmış olan, 13 yıllık sektör tecrübesi bulunan EBİ ve Workbench tarafından yapılmış.