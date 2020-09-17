5 daire başkanının görevden alınmasının perde arkasında Emine Erdoğan'ın kuzenine verilen ihalesiz 'direk' işi mi var?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ihalesiz yapılan “çevre aydınlatma revizesi” kapsamındaki “ışıklı direk işinin”, Emine Erdoğan’ın kuzeni, iş insanı Veysel Baran’a ait olduğu iddia edilen 4A Pazarlama Şirketi’ne verildiği ortaya çıktı. Firmaya 98 bin lira ödenirken, söz konusu alımın bakanlıkta “işin usulsüz yapıldığı” gerekçesiyle kriz yaratması üzerine çalışanların ifadesi alındı. Sarıkaya ve 4 daire başkanını görevden aldığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan söz konusu haber aynen şöyle:

Bakanlığın Eskişehir yolu üzerindeki kampusu için Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca çevre aydınlatma revizesi için aydınlatma direği alım işi yapıldı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, doğrudan “Bakanlık makamı” talimatıyla geldiği öğrenilen iş için, 4A Pazarlama AŞ adres gösterildi. Adres gösterilen firmanın sahibinin ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kuzeni, iş insanı Veysel Baran olduğu, bakanlık ile iş görüşmelerini taraf olarak Baran’ın yaptığı ancak resmiyette bir pozisyonunun olmadığı iddia edildi.

Firmadan, 16 adet aydınlatma direği sipariş verilerek firmaya KDV dahil 98 bin TL para ödendi.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya’nın, iş için ihale açmaması, doğrudan Bakan talimatı ile firmaya ödeme yapması dikkat çekti. Bakanlık koridorlarında ise Sarıkaya’nın işi yanlış usulle yaptığı, “direklerin daha ucuza alınabileceği” konuşulmaya başlandı.

40’tan fazla personelin ifadesi alınmış

Bunun üzerine, Bakanlıkta 40’tan fazla personelin ifadesi alındı. Ayrıca Sarıkaya ile birlikte, aynı dairenin alt birimlerinde görev yapan Mali Hizmetler Daire Başkanı Ramazan Ata, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Daire Başkanı Kurtuluş Mengüloğlu, Sosyal İşler Daire Başkanı Ünal Kaya, İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Vedat Çatakçı geçen günlerde görevden alındı.

Sarıkaya’nın yerine ise Özel Kalem Müdür Vekili Bülent Sezgin getirildi.

Görevden almaların perde arkasında, direk işinin olduğu iddia edildi. Direk işinin, Bakan Pakdemirli’nin talimatıyla yapılmasına karşın, bürokratları yine Pakdemirli görevden aldı. Bakanlık koridorlarında, kararda Pakdemirli’ye yakın isim olan ve “gölge bakan” iddialarıyla gündeme gelen danışman Rıfat Tan Benadam’ın etkili olduğu öne sürüldü.

Whatsapp'tan veda mesajı paylaşmış

Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, Mengüloğlu önceki gün İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı’nın WhatsApp grubundan görevden alındığını bildirerek veda mesajı paylaştı. Mengüloğlu, önceki gün gruba gönderdiği mesajında “Yaklaşık iki saat önce görevime son verildiğini öğrendim, ayrılma yazımı da az önce tebellüğ ettim” dedi.