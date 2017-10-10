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5 çocuklu Irak Türkmeni ailenin evi yandı

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA'nın Mamak İlçesi'nde, Irak Türkmeni 7 kişilik Zuheyr ailesinin yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

10 Ekim 2017 20:11

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'nın Mamak İlçesi\'nde, Irak Türkmeni 7 kişilik Zuheyr ailesinin yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Misket Mahallesi\'ndeki 621. Sokak\'ta oturan Irak Türkmeni Velit Zuheyr\'le eşi ve 5 çocuğunun yaşadığı 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Zuheyr çifti, çocuklarıyla birlikte evi terk etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.
Bu sırada Zuheyr ailesi, yanan evlerini üzüntü içinde izledi. Mahallede paniğe neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri, inceleme başlattı.

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