5 çocuklu eşini boğarak öldürdü

Sincan'da, aldatıldığını ileri süren bir kişi, eşini iple boğarak öldürdü.



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde oturan Selahattin B. (39), eşi Medine B'yi iple boğarak öldürdü. Cinayet zanlısı, olayın ardından gözaltına alındı.



Emniyette sorgulanan Selahattin B'nin, eşinin cep telefonlarında başkalarıyla ilişki yaşadığına dair mesajlar ile mektuplar bulduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.



Cinayeti daha önce kararlaştırdığı bildirilen Selahattin B'nin, 5 çocuğunu dün yuvaya yerleştirdiği öğrenildi.

