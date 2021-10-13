5 çocuk yaşamını yitirmişti; kaza yapan servis aracıyla ilgili şikâyetler daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilmiş

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde 5 çocuğun öldüğü, 3 çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında olaya karışan okul servisiyle ilgili veliler daha önce defalarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyette bulunulduğu öğrenildi.

Bianet'in haberine göre, Eğitim Sen Afyon Şube Başkanı Ender Karaaslan, ailelerin aktarımına göre aracın kapısının iple kapandığını, ihalenin yıllardır aynı kişinin aldığını, servisin çoğu zaman çocukları köyün girişinde bıraktığını söyledi.

Köyün Afyon merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve yolunun rampalı olduğunu belirten Karaaslan, "Dağ köyü gibi, tarım arazisi yok, dışarıdaki işlerle geçim sağlayan insanlar genelde" bilgisini paylaştı. Kazanın "büyük bir ihmalin ürünü" olduğunu belirten Karaaslan, ailelerin servis aracıyla ilgili şikâyette bulunmasına rağmen yıllardır aynı kişinin ihaleyi almasından şikayetçi olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Aracın kapısı iple bağlanıyordu”

"Aileler ve çocukların anlattıklarına göre kaza yapan araç kesinlikle şartnamede belirtilen araç özelliklerine sahip değil. Eski bir araç ve kapılarının açılmadığını ve iple bağlandığını söylediler. Bunu kaza sonrası yaralı kurtulan ve bir kilometre yürüyerek köye haber veren çocukla da konuştum, o da aynı şeyi söyledi, kapının iple bağlandığını.

"Servis taşıma ihalesini ise yirmi yıldır aynı kişinin aldığını söylediler, bundan rahatsız olduklarını dile getirdiklerini ama 'siz araç alın, siz taşıyın o zaman' gibi bir cümleyle karşılaştıklarını söylediler.

"Çoğu zaman çocukları köyün girişinde bırakıyormuş. Evlere kadar bırakmıyor. Hatta önceden bir çocuğu eve giderken köpek ısırmış. Öte yandan olayın olduğu gün çocukları 8.00'de alması gereken araç, köye 8,45'te geliyor. Gecikmeden sonra da büyük ihtimalle aceleyle gidiyor. Ayrıca köy yolu mıcırla kaplı. Virajı alırken tekeri kaptırıyor büyük ihtimalle, çünkü olaya karışan başka bir araç yok. Kazaya açık bir yol. Daha önce de benzer kazalar olmuş."

TIKLAYIN - "5 çocuğun öldüğü servisin kapısı iple bağlıydı" iddiası