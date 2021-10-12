'5 çocuğun öldüğü servisin kapısı iple bağlıydı' iddiası

Afyonkarahisar''daki okul servisi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser’in (14) halası Kadriye Tek ise servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti.

Servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia eden Tek, "Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş" diye konuştu.

Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten baba Cemil Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi. Kardeşlerin yakını Keziban Eser ise sürücü Adalettin Şen'i çocukları okula götürürken gördüklerini ve kapıya dikkat etmesi için uyardıklarını anlattı. Eser, "Üç, dört gün önce minibüs buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı, 'Adalettin bir gün çocukları öldüreceksin.' Bizi hiç dinlemedi, uyardık" diye konuştu. Eser, mahallede okul bulunmasına rağmen öğretmen ataması yapılmadığı için çocukların başka okullarda eğitim gördüğünü de sözlerine ekledi.

Vali Çiçek: "Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, meydana gelen okul servisi kazası ile ilgili “Herkesin yüreğinde bir acı var, bu acının tarifi yok” dedi.

Kaza anından itibaren aileleri yalnız bırakmayan Vali Gökmen Çiçek dün cenaze törenine de katılarak aileleri teselli etmişti. Vali Çiçek yaşanan acı olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İscehisar ilçesi Çatağıl Köyü’nde yaşanan elim kazada hayatlarını kaybeden öğrencilerin herkesi hüzne boğduğunu ifade ederek, "Afyonkarahisar son zamanlarda dün yaşadığı en acı gününü yaşadı. Dün hepimizin yüreğinde bir acı, basın mensuplarımız hayatlarının en zor haberini yaptılar. Bu acının tarifi yok” diye konuştu.

(DHA-İHA)