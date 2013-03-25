5 çocuk yapan kadına 10 yıl erken emeklilik

Hükümetin doğum teşvikleriyle ilgili düzenlemesinde ,çalışan kadınların çocuk yapmasını sağlamak için emeklilik şartları kolaylaştırılacak.

5 çocuk yapan kadına 10 yıl borçlanma hakkı verilecek. Bu süreleri askerlik veya yurtdışı borçlanması gibi yöntemlerle ödeyen kadın, 10 yıl erken emekli olabilecek.

Zaman gazetesinden İsa Yazar'ın haberine göre; doğum yapan kadınlara verilen borçlanma hakkında çocuk sayısı ile ilgili sınırlama kalkıyor. Buna göre 5 çocuk yapan kadına 10 yıl borçlanma hakkı verilecek. Bu süreleri askerlik veya yurtdışı borçlanması gibi borçlanarak ödeyen kadın, 10 yıl erken emekli olabilecek.

Kadınlara, doğum sonrasında çalışamadıkları süreleri borçlanarak ödeme hakkı ilk kez 2008 yılında sosyal güvenlik reformu ile birlikte gelmişti. Mevcut uygulamada çocuk sayısı kaç olursa olsun en fazla 2 çocuk için doğum borçlanması imkanı var. Borçlanılan süre de 4 yılı geçemiyor. Yeni devreye girecek doğum teşvikleri ile birlikte çocuk sınırlaması kalkıyor. Böylece kadınlara 5-6 veya daha fazla çocuk için de borçlanma imkanı gelecek. Çalışan kadın, 5 çocuk için 10 yıl, 6 çocuğu olan 12 yıl borçlanabilecek. Ayrıca borçlanma için çocukların sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması şartı da kaldırılıyor. Çocuklar, işe başlama tarihinden önce doğmuş olsa da çalışan kadın bu haktan yararlanabilecek.

5 çocuk yapan kadına 3600 gün prim

Bunun için doğum borçlanmasında süre sınırlaması kaldırılarak çalışan kadına, kaç çocuk olursa olsun borçlanma hakkı verilecek. SSK'lı çalışan kadınlar için geçerli olacak bu hak, emeklilikte büyük avantaj sağlayacak. 10 yıl borçlanma hakkına kavuşan bir kadın, çalışmadan 3600 gün prim elde etmiş olacak. Böylece emeklilik için gereken primin önemli bir bölümü, borçlanma ile sağlanacak. Türkiye'de kadın nüfus sayısı 37 milyon 671 bin kişi. Kadın nüfusun istihdam içindeki payı ise yüzde 26,3. Buna göre çalışan kadın ise yaklaşık 9,4 milyon. Bu nüfusun önemli bir bölümünü SSK'lı çalışan kadınlar oluşturduğu için doğum borçlanmasından yaklaşık 7 milyon kadının yararlanması bekleniyor.